Futsal, gennaio è iniziato "con l’interruttore spento"

Seconda sconfitta stagionale in campionato su 17 gare (dato quantomai positivo), ma anche seconda nelle ultime quattro partite (e questo potrebbe suonare come un capanello d’allarme). Il ko 2-3 contro una Lazio più organizzata e vogliosa ha dimostrato che la Futsal Cesena quando non riesce a esprimere la propria intensità perde molto. Infatti sono la carica agonistica e il coraggio che permettono ai cesenati di sopperire a una qualità tecnica non da primi posti, nonostante la matricola sia protagonista da inizio torneo ed oggi è sempre terza con sette punti di vantaggio a difesa di quei playoff ora obiettivo di stagione.

Nonostante la giornata non brillante i bianconeri negli ultimi due minuti hanno avuto altrettante occasioni nettissime per pareggiare e il portiere ospite è stato prodigioso. Come ricorda spesso il tecnico Osimani (che era squalificato), a differenza di tante altre circostanze, la Futsal non è riuscita a ‘guadagnare la fortuna’, infatti la buona sorte va cercata e ottenuta. La sconfitta del Mantova lascia la classifica in pratica immutata, per la Futsal il traguardo sono i playoff promozione quindi l’automatica ammissione la prossima stagione alla A2 Elite. La salvezza è stata sorprendentemente per una matricola archiviata da tempo. Il dg Paolo Ionetti spiega che "dopo la sosta non è stato ancora riacceso l’interruttore. Anche lo scorso mese di gennaio fu meno redditizio del solito. Affronteremo quindici giorni impegnativi: sabato alle 16 a Campobasso sfideremo il Molise che ha perso le ultime sei gare ma domenica ha fatto dannare, perdendo 2-1, il fortissimo Genzano secondo in classifica a un punto dal Lido di Ostia. Poi mercoledì 25 alle 19 saremo in casa contro il Viterbo in Coppa e il 28 a Genzano. Contro la Lazio, squadra esperta e organizzata, abbiamo dimostrato meno voglia di vincere, comunque sia siamo sempre stati in partita e a 6’’ dal termine solo un miracolo del portiere ha impedito il pareggio a Pires. Il girone di ritorno è sempre più difficile, lo sappiamo. In altre occasioni come a Massa Carrara o a Prato non avevamo giocato bene ma gli avversari erano di spessore inferiore alla Lazio che punta ai playoff".

A Campobasso dopo la squalifica rientreranno Osimani e Badahi, Iamicic continua ad avere problemi fisici, mentre sono diffidati il portiere Montalti, capitan Pasolini, il bomber Gardelli e Venturini. Il momento non è semplice ma la squadra ha sempre avuto nel carattere e nella capacità di rialzarsi le caratteristiche peculiari.

Leonardo Serafini