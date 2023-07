Futsal, il primo colpo è Conti laterale di qualità ed esperienza

Colpo in entrata e di spessore per la Futsal Cesena che ha ingaggiato un elemento di esperienza, dotato di fisicità ed esplosività come il laterale Roberto Conti (classe 1992) che la scorsa stagione ha segnato 25 reti in serie B con Il Balca Bologna. Una carriera di tutto rispetto la sua, contribuì alle due promozioni di fila dell’Imola dalla B alla A poi è stato protagonista in diversi tornei di B.

Il nuovo arrivato sarà pedina fondamentale di una squadra rivoluzionata e spiega subito di avere grandi stimoli: "La chiamata del dg Paolo Ionetti è stata inaspettata e il progetto presentatomi mi ha solleticato così l’ho preferito ad altre proposte ricevute. Nella nuova A2 Elite verrà alzata l’asticella, è un torneo di grande qualità che mi intriga molto, l’obiettivo iniziale sarà la salvezza".

Intanto Simone Pasolini, centrale, 35 anni, capitano della Futsal continuerà a giocare e la prossima sarà la sua 16ª stagione con la maglia bianconera. Ha deciso infatti di non concludere la carriera nonostante gli impegni lavorativi. Farà così parte del gruppo dei confermati che potrà contare sul portiere Montalti (l’azzurro era stato cercato anche in A dal Ciampino), su Zandoli, Venturini, il talentuoso centrale mancino Nicolò Pieri; insieme a loro spazio ai giovani Nardino, Traversari, Graziosi e al rientrante Bonetti che ha giocato in B a Imola.

Tutti nuovi gli stranieri dopo i saluti a Pires, Sosa e Jamicic, futuro lontano dalla Romagna anche per Badahi e Hassane. La società a breve potrebbe concludere per due stranieri, battuto il mercato europeo, spagnolo e portoghese in particolare. Sono giorni quindi intensi per la costruzione della squadra che inizierà la stagione il 21 agosto, mentre la A2 Elite dovrebbe cominciare il 30 settembre. Da valutare la situazione del bomber Gardelli che ha appena iniziato a lavorare presso un’importante azienda a Bologna quindi il suo apporto dovrebbe essere a mezzo servizio trovando un‘ intesa con il tecnico Osimani.

Dopo avere rivoluzionato per vari motivi la rosa che ha conquistato la A2 Elite, la società vuole chiudere al più presto almeno altri due colpi che porterebbero quello spessore e quella qualità indispensabili per salvarsi nella nuova categoria (due gironi da 14 squadre) e sarà questo l’obiettivo di stagione. Restano sempre tre gli stranieri che possono essere schierati in campo in una gara, ma non è escluso che il club ne possa tesserare quattro e si stanno sondando alcune situazioni. Intanto il lunedì alle 19 continuano alla palestra Comandini gli stage riservati a ragazzini nati dal 2005 al 2012 per rinforzare quel settore giovanile forza trainante della filosofia societaria bianconera.

Leonardo Serafini