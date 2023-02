Futsal, in Coppa a Cosenza per continuare a crescere

La Futsal Cesena è ripartita in campionato con la prima vittoria dell’anno nuovo dopo tre ko di fila, ma soprattutto nel successo di Roma contro l’Eur (6-3) sono state ritrovate quella intensità e quella carica agonistica senza le quali i bianconeri vengono ridimensionati e tornano ad essere una squadra normale. Così la squadra cesenate è tornata al terzo posto con cinque lunghezze di vantaggio sulla Lazio a difesa della zona playoff promozione, quella che in ogni modo darà (alle classificate dal secondo al sesto posto) la certezza di militare nella prossima stagione nella nuova A2 Elite diventata l’obiettivo primario dei romagnoli dopo la salvezza archiviata da tempo.

Intanto la notizia del giorno in casa Futsal è che il giovane portiere Andrea Montalti è stato convocato in nazionale A dal ct Massimiliano Bellante per il raduno che si terrà dal 20 al 23 febbraio a Salsomaggiore (Parma) a testimonianza del buon lavoro svolto dal club cesenate e dai suoi tecnici.

Questa è una settimana molto impegnativa ma anche stimolante per i bianconeri che stasera alle 19.30 saranno a Rende contro il ‘Città di Cosenza’, una trasferta lunghissima per provare a conquistare l’accesso alla ‘Final Four’ di Coppa Italia in programma l’11 e 12 marzo probabilmente a Genzano. Contro i calabresi sarà una gara secca (con eventuali supplementari e rigori) nella quale il tecnico Osimani presenterà la formazione migliore ma dovrà fare a meno ancora dell’infortunato Iamicic.

Il ‘Città di Cosenza’ è una realtà quotata, forte, seconda nel proprio girone dove ha perso una sola partita, inoltre in casa è imbattuta da molto tempo. La Futsal comunque ci proverà, arrivare nell’elite della Coppa Italia di A2 sarebbe un traguardo prestigioso anche come visibilità. Sabato prossimo i bianconeri in campionato ospiteranno invece alle 17 al Mini palazzetto a Cesena il Prato, fanalino di coda. Rientrerà il portiere Montalti (squalificato a Roma ma ben sostituito dal giovanissimo Nardino), mentre mancheranno sia Hassane (deve scontare ancora due giornate di squalifica), l’uruguaiano Sosa squalificato dopo avere ricevuto la quinta ammonizione e l’infortunato Iamicic che potrebbe tornare solo fra due settimane circa, a inizio marzo. La Futsal Cesena, ora vestita anche d’azzurro, prima cercherà di proseguire nel sogno in Coppa Italia (dove lo scorso anno in serie B arrivò in finale) poi battere il Prato per continuare il proprio cammino verso l’A2 Elite.

Leonardo Serafini