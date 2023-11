Futsal, la salvezza è possibile, ma serve di più

La Futsal sapeva che il campionato di A2Elite sarebbe stato estremamente complicato e la conferma è arrivata puntuale.

Il ko di sabato scorso a Reggio Calabria contro la Polisportiva Futura (6-3), che era penultima in classifica, ha dimostrato come i bianconeri di Osimani abbiano limiti caratteriali e qualitativi.

Infatti se la gara viaggia ‘punto a punto’ riescono a stare in partita, altrimenti se il match prende binari diversi, riuscire a reagire e tornare in carreggiata costruendo una rimonta importante, per i romagnoli diventa molto arduo.

I calabresi poi nonostante una partenza in campionato molto difficoltosa hanno un potenziale d’alto livello e lo hanno dimostrato contro Cesena che nella prima frazione vinceva 3-1 ma nella ripresa non ha reagito subendo la netta rimonta dei padroni di casa.

Ora, alla luce dell’ultimo risultato maturato, la Futsal è penultima (alle sue spalle c’è solo il Molise a 2) in classifica a sei punti insieme al Canosa che dopo le due vittorie iniziali le ha perse tutte.

Proprio i pugliesi arriveranno sabato alle 17 al PalaPaganelli per uno scontro delicatissimo; al momento le due squadre andrebbero allo spareggio playout per un posto in A2Elite. Davanti a loro, a una lunghezza, Roma Calcio a 5 e appunto il Futura.

Quindi tutto è apertissimo, la salvezza (obiettivo di stagione) pienamente alla portata ma il campionato è duro, la squadra fragile, in certi momenti si perde proprio a livello mentale.

Così la società interverrà con un paio di innesti durante la parentesi del mercato di dicembre che inizierà l’1 per concludersi il giorno 20.

Prima di quel periodo comunque ci saranno due scontri diretti importantissimi, appunto sabato contro il Canosa poi la settimana successiva a Roma contro la Roma. Ed è vietatissimo sbagliare.

Leonardo Serafini