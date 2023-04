Futsal, oggi a Viterbo gara di andata playoff

La Futsal Cesena ora prova a divertirsi, a vedere fin dove potrà arrivare dopo avere avuto la certezza che la prossima stagione militerà nella A2Elite che entrerà in vigore per la prima volta. Iniziano i playoff promozione, 16 formazioni in gara provenienti dai tre gironi di A2 per un solo posto per la A, tra i favoriti Lido di Ostia, Sampdoria e Cosenza. I cesenati saranno di scena oggi alle 16 nella gara di andata degli ottavi a Viterbo contro l’Active Network che in campionato si è classificata 5ª a cinque lunghezze dai bianconeri terzi. Tre gli scontri diretti in stagione, sempre partite tiratissime, due vittorie romagnole (una in Coppa Italia ai supplementari) e un successo per i laziali. La gara di ritorno sarà a Cesena sabato prossimo, in caso di parità tempi supplementari ed eventualmente i rigori. I cesenati potranno giocare a mente libera dopo una stagione straordinaria da matricola. Il tecnico Roberto Osimani lo sottolinea: "I tre incontri con Viterbo sono stati molto equilibrati, terminati con il minimo scarto. Ora conta molto lo stato fisico e mentale, saranno sfide differenti da quelle della stagione regolare".

l.s.