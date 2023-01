Futsal, oggi arriverà la Lazio Servono punti in chiave playoff

Un’altra gara tosta per la Futsal Cesena che dopo il pirotecnico pareggio di sabato scorso (7-7) a Mantova, oggi alle 17 ospita al Mini palazzetto (ingresso 5 euro, gara in diretta sui social della società) un avversario esperto come la Lazio C5.

I cesenati sono terzi in classifica a -10 dalla capolista Lido di Ostia e -9 dal Genzano che si giocheranno l’unico posto per l’accesso diretto alla serie A.

Ma l’obiettivo bianconero è ora quello di classificarsi tra la seconda e sesta posizione che garantisce i playoff promozione ma soprattutto l’accesso sicuro alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione. Il vantaggio della Futsal a difesa dei playoff è di otto lunghezze nei confronti del Cavezzo Modena.

Per quanto riguarda la gara in programma oggi pomeriggio, i romani, che possono contare su elementi incisivi come Dominguez (13 reti), Chilelli (11) e capitan Lupi sono a -3 dalla zona spareggi e l’obiettivo è quello di entrarci, inoltre hanno appena vinto nettamente (8-2) sul Molise. Saranno squalificati il tecnico Osimani (espulso a Mantova) e Badahi, probabile anche la defezione di Iamicic così come è stato sabato scorso.

L’allenatore bianconero fa il punto della situazione: "La partita con il Mantova è stata molto strana, una sfida sia sul piano tecnico-tattico che come emozioni, così va spiegato il risultato eclatante. Siamo stati bravi a portare a casa, contro una squadra rafforzata notevolmente a dicembre, un pareggio prezioso. La Lazio all’andata ci ha messo in difficoltà, un pareggio per 2-2 con tante recriminazioni. Dopo un match così intenso come quello di Mantova non è l’ideale sfidare una formazione come la Lazio considerando che Badahi è squalificato e alcuni ragazzi sono acciaccati".

