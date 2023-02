Futsal, ora bisogna ripartire

Tanta voglia di ripartire, di interrompere le tre sconfitte di fila in campionato, l’ultima delle quali in una partita senza storie contro la capolista Genzano (0-5).

La Futsal Cesena è stata costretta a un turno di riposo inaspettato sabato scorso quando poche ore prima del match contro l’Ap Aversa ha ricevuto la comunicazione che i campani si erano ritirati dal campionato. Così tutti i punti ottenuti contro di loro sono stati annullati e in occasione della programmata gara di campionato verrà osservato un turno di riposo. Futsal obbligata quindi a stare a guardare mentre le altre sono scese in campo, così il divario a difesa dei playoff promozione (dal secondo al sesto posto con ammissione automatica la prossima stagione all’A2Elite) si è ridotto a soli due punti dalla Lazio che contro l’Ap aveva perso e che ha appena battuto 5-1 il Prato. Futsal quindi che vuole fortemente reagire al periodo negativo e sabato ne avrà l’occasione a Roma alle 15 contro l’Eur terzultimo in graduatoria.

I cesenati, dopo lo stop forzato, hanno anche perso la terza posizione scivolando alla quarta sorpassati dalla Roma di un punto che però ha una gara in più. Contro l’Eur mancheranno gli squalificati Montalti (tra i pali debutterà da titolare il giovane Nardino) e Hassane, sempre indisponibile l’infortunato Iamicic che dovrebbe però tornare a inizio marzo. Da sabato prossimo inizierà una settimana intensa per la squadra cesenate che mercoledì 15 febbraio alle 19 o alle 20.30 (orario ancora da stabilire) sarà impegnata in Coppa Italia a Cosenza (gara secca, più eventuali supplementari e rigori) per qualificarsi alla ‘Final Four’. I bianconeri affronteranno questo impegno con l’organico migliore mentre il sabato successivo concluderanno il trittico ravvicinato in casa contro il fanalino di coda Prato.

Questa la classifica: Genzano 50, Lido di Ostia 46, Roma 31 (una gara in più), Futsal Cesena e Mantova 30, Active Network Viterbo e Lazio 28, Modena Cavezzo 25, Sporting Hornets 24, Molise 22, Italpol 20, Eur 15 (una gara in più), Città di Massa 9, Prato 4.

