Futsal, ora l’obiettivo è blindare il terzo posto

Conquistata la matematica certezza della qualificazione ai playoff promozione (che vedranno impegnate le formazioni dalla seconda alla sesta classificata di ogni girone e che daranno diritto ad un solo posto disponibile per la A tra una ventina di squadre) e di conseguenza anche l’ammissione alla A2 Elite in vigore dalla prossima stagione, la Futsal Cesena ora è veramente vicina al terzo posto quando mancano due giornate dal termine.

I bianconeri, che hanno appena osservato il turno di riposo, se sabato alle 16 al Minipalazzetto (che da martedì 25 aprile verrà intitolato a Paolo Paganelli) batteranno il Roma Calcio a 5 saranno terzi matematicamente indipendentemente dal risultato finale della gara di una settimana dopo a Lido di Ostia.

Infatti al quarto posto a tre lunghezze c’è il Mantova che nel prossimo turno sfiderà la capolista Genzano e comunque sia ha gli scontri diretti sfavorevoli rispetto ai romagnoli. Al di là di ogni scaramanzia possiamo già dire che i playoff per la compagine cesenate sono in programma - in incontri di andata e ritorno - il 22 e il 29 aprile, anche se ci sono ancora da stabilire ovviamente gli avversari. E in questo modo proprio alla vigilia di Pasqua la Futsal Cesena avrà così l’occasione di ottenere il terzo posto davanti al proprio pubblico, ossia risultare la prima delle formazioni ‘normali’ come ha sottolineato spesso il direttore generale Paolo Ionetti, considerando che Genzano e Lido di Ostia (in lotta per il primo posto e la A diretta) sono corazzate al di fuori della portata.

In casa bianconera da valutare le condizioni dell’uruguaiano Sosa afflitto da problemi alla schiena. A due giornate dal termine, dopo i match dello scorso weekend dove la Futsal ha riposato, la classifica nelle prime posizioni è la seguente: Genzano punti 65 (-1 di penalizzazione), Lido di Ostia 62 (-3 di penalizzazione), Futsal Cesena 45, Mantova 42, Network Viterbo 39, Lazio 37 (da recuperare il derby con la Roma). Questo per quanto riguarda la zona playoff; subito dietro Molise 35 e Roma 34. Intanto l’Under 19 bianconera ha ottenuto il secondo posto in regione e disputerà anch’essa i playoff. A breve in casa Futsal inizieranno le valutazioni per la prossima stagione in A2 Elite, potrebbero esserci cambiamenti anche in base a eventuali nuovi regolamenti. L’unica certezza è che il progetto ruoterà ancora attorno al confermato tecnico Roberto Osimani.

Leonardo Serafini