Futsal, ora l’obiettivo è centrare i playoff promozione e accedere alle A2 Elite

Si è appena conclusa un’annata straordinaria in casa Futsal, ricca di soddisfazioni: storica promozione in A2, secondo posto in Coppa Italia alle spalle dell’Itria vincente a dieci secondi dal termine della finale, splendido approccio alla nuova categoria. E così dopo la prima giornata di ritorno i bianconeri sono al terzo posto a -8 dal Lido di Ostia e -7 dal Genzano le due squadre che lotteranno per l’unico posto per l’accesso diretto in A. Aggiungiamoci il rinnovo del contratto, poco prima di Natale, con il tecnico Roberto Osimani per la stagione 2023-24 e si può capire quanto siano stati importanti gli scorsi dodici mesi per una società che vuole continuare a crescere e non si pone limiti.

Il dg Paolo Ionetti è sicuro di avere individuato nel’allenatore di Chiaravalle l’uomo giusto e i fatti parlano per lui: in bianconero la prima stagione ha centrato la promozione e quest’anno sta sorprendendo tutti e non è certo sazio.

Archiviata da tempo la pratica salvezza, che inizialmente era la meta stagionale, l’obiettivo ora è di classificarsi tra le prime sei non solo per essere ammessi ai playoff promozione ma per accedere automaticamente alla A2 Elite, la nuova categoria in vigore dal prossimo campionato. Rappresenterebbe un’altra promozione.

Sabato prossimo riprende il torneo, bianconeri subito in trasferta alle 16 a Mantova contro una delle formazioni più attrezzate, rinforzata a dicembre da tre acquisti di livello e che punta ai playoff. I virgiliani all’andata erano in vantaggio sulla Futsal 4-2 a cinque minuti dal termine, poi ci fu la vigorosa reazione dei romagnoli che vinsero 6-4. Fu il primo successo in A2 della Futsal. Attualmente i mantovani sono a sette punti dai cesenati e occupano l’ultima posizione valida per i playoff. Si preannuncia quindi un banco di prova molto duro per i ragazzi di Osimani che ormai sono una grande realtà; su 15 gare hanno perso una sola volta contro la capolista Lido di Ostia a 48 secondi dal termine e a 13 partite dal termine sono convinti più che mai di potersela giocare contro chiunque.

Intanto per gli ottavi di Coppa Italia la Futsal mercoledì 25 gennaio alle 19 ospiterà l’Active Network Viterbo; match secco, dopo i 40 minuti regolari se sarà necessario supplementari ed eventualmente i rigori. Chi si qualificherà incontrerà in trasferta la vincente tra Cosenza e Pordenone anche in questo caso partita unica.

Leonardo Serafini