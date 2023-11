Futsal, ora serve di più. Oggi in campo a Roma

Una robusta boccata d’ossigeno quella presa dalla Futsal Cesena dopo la vittoria (5-1) nello scontro diretto con il Canosa che ha portato i bianconeri a 9 punti, due lunghezze lontano dal playout retrocessione per conservare la A2 Elite.

Ma i ragazzi di Osimani oggi (ore 18) dovranno fare molto meglio come prestazione se vorranno passare indenni dalla trasferta di Roma contro la Roma Calcio a 5 che in classifica ha appena un punto in più dei romagnoli ma ha battuto di recente la capolista Manfredonia che viaggiava a punteggio pieno.

I romani hanno un organico forte che ha meno punti rispetto al proprio potenziale.

Un anno fa i bianconeri in A2 vinsero 2-6 in trasferta dopo una gara perfetta ma tante cose sono cambiate.

Intanto sarà assente lo squalificato bomber Gardelli autore di una tripletta contro il Canosa. La Roma ha realizzato 14 reti (ben 13 in meno della Futsal) ma ne ha incassate 16 contro le 25 dei romagnoli.

Il tecnico Roberto Osimani fa il punto della situazione: "Contro il Canosa abbiamo avuto la meglio in una partita delicata, emotiva ed equilibrata nonostante il risultato rotondo. Abbiamo tenuto i nervi saldi emergendo nel finale. La Roma è squadra quadrata, un mix tra giovani ed esperti. Sono bravi anche a muoversi con il ‘portiere di movimento’ e Ganho è uno dei migliori in circolazione".

l.s.