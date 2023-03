Futsal, per i playoff promozione è quasi fatta

Assolutamente occorrevano i tre punti e alla fine i determinanti tre punti sono stati ottenuti nonostante una prestazione contratta almeno per quello che riguarda il primo tempo.

La Futsal Cesena dopo il ko di Viterbo è tornata al successo battendo 5-2 il Città di Massa, penultima in classifica ma formazione che ha spesso impegnato gli avversari nonostante abbia raccolto poco per quanto fatto vedere e messo in mostra. E così è stato anche ieri al Minipalazzetto, la Futsal dopo un primo tempo equilibrato (terminato sull’1-1, presto in gol Pires ma ha immediatamente replicato Marangon) ha dilagato nella ripresa e con questo successo si avvicina più che mai, anzi potrebbe essere fatta (ma per essere più precisi occorre vedere e verificare gli scontri diretti e le gare da recuperare da parte degli avversari) per i playoff promozione riservati dalla seconda alla sesta in classifica che automaticamente varranno la qualificazione nell’A2 Elite in vigore a partire dalla prossima stagione.

La Futsal infatti sabato prossimo osserverà il turno di riposo poi per quello che riguarda la volata finale del campionato ospiterà la Roma e concluderà la fase regolare del torneo in casa del Lido di Ostia che ora è in seconda posizione dove segue la capolista Genzano a -3 per l’unico posto diretto per l’accesso alla A.

I cesenati di mister Osimani, dopo un primo tempo un po’ bloccato, nella ripresa sono stati maggiormente aggressivi e hanno imposto la loro comunque evidente superiorità tecnica. Se nella prima frazione l’unica rete dei padroni di casa è stata realizzata dall’argentino Pires, nella ripresa il risultato è stato reso netto e senza discussioni dalle reti di Gardelli, con uno splendido colpo di tacco volante (su assist di Sosa) dopo quattro minuti, poi hanno segnato proprio Sosa, Pieri e Jamicic. Prestazione di spessore quella del croato Jamicic che ha chiuso le segnature di giornata sfruttando un errato retropassaggio degli ospiti. Attualmente i bianconeri hanno undici punti di vantaggio a difesa della zona playoff, ossia sulla settima che è la Roma che però ha due partite in meno e sarà in programma anche lo scontro diretto in casa della Futsal Cesena tra due settimane.

Questa la formazione con la quale la Futsal Cesena è scesa sul terreno di gioco contro il Città di Massa: Montalti, Gardelli, Sosa, Pires, Jamicic, Zandoli, Pasolini, Hassane, Venturini, Badahi, Pieri, Nardino. Marcatori primo tempo: 7’22’’ Pires, 7’34’’ Marangon. Secondo tempo: 4’11’ Gardelli, 7’45’’ Sosa, 9’15’’ Pieri, 10’15’’ Camero, 12’59’’ Jamicic. Classifica: Genzano 62 (gare 23), Lido di Ostia 59 (gare 23), Futsal Cesena 45 (gare 24), Lazio 37 (gare 22), Mantova e Active Network 36 (gare 22 e 23), Roma 34 (gare 22), Molise 32, Sporting Hornets 31, Modena Cavezzo 28, Italpol 24, Eur 20, Città di Massa 9, Prato 4.

Leonardo Serafini