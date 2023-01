Futsal, sabato contro la Lazio senza mister Osimani squalificato

Terzo posto sempre più consolidato (33 punti in 16 gare), nuovo obiettivo dichiarato i playoff promozione e di conseguenza l’accesso automatico alla A2 d’Elite della prossima stagione alla quale accederanno dalla 2ª alla 6ª. Questa la situazione in casa Futsal Cesena che ha otto punti di vantaggio sulla 7ª in graduatoria, il Modena Cavezzo, avendo approfittato di una giornata dai risultati favorevoli puntellando la classifica con il prezioso e a un certo momento insperato pari (7-7) di Mantova. Non è stata una prestazione di qualità quella dei bianconeri in un match tra difese ‘allegre’ e portieri non sempre precisi. I virgiliani incassano reti a valanga ma vantano l’attacco più prolifico del girone: 86 gol. La reazione dei bainconeri negli ultimi minuti ha permesso di recuperare due reti e di continuare uno splendido cammino da matricola; 9 gare vinte, 6 pareggiate e una persa contro la capolista Lido di Ostia a 48’’ dal termine.

Già da alcune settimane l’unico posto disponibile per la promozione diretta in A è ristretto a una lotta tra la capolista e Genzano rispettivamente a più 10 e più 9 dai romagnoli. Sabato altro test impegnativo alle 17 al Mini palazzetto contro la Lazio 8ª in classifica che punta alla zona playoff distante tre lunghezze. I romani sono squadra esperta, con la A2 Elite nel mirino, in A2 da tempo. La Futsal dovrà rinunciare al tecnico Osimani espulso a Mantova e squalificato, al suo posto lo staff composto da Marco Guidi, Max Castellani e Igor Vignoli. Sarà squalificato anche Badahi e ancora fuori per uno stiramento il croato Iamicic. Per la Futsal inzia un trittico insidioso ma la squadra sta dimostrando grande carattere e anche nelle situazioni più delicate sa reagire. Dopo la Lazio l’impegnativa trasferta in casa del Molise e poi gara a domicilio del Genzano, secondo in classifica e con obiettivo la promozione diretta.

Leonardo Serafini