Futsal sconfitta ed eliminata dai playoff

La Futsal Cesena viene eliminata agli ottavi dei playoff promozione perché non riesce infatti a conservare il prezioso vantaggio ottenuto nella gara di andata dove aveva vinto 4-3 a Viterbo contro l’Active Network.

Ha infatti perso in casa al PalaPaganelli per 8-6 dopo i calci di rigore. La partita era terminata 2-1 per gli ospiti che avevano trovato il guizzo che li ha fatti andare ai supplementari a due minuti dal termine con Lepadatu dopo avere optato per la scelta del ‘portiere di movimento’.

Via libera quindi ai supplementari finiti in parità così la situazione non si è sbloccata e sono stati necessari i calci di rigore dove tutti i tiratori sono andati a segno tranne il bianconero Sosa che ha calciato per ultimo ma addosso all’ottimo portiere Perez.

La gara è stata estremamente equilibrata, incerta, i romagnoli erano passati in vantaggio per primi (con Gardelli e Badahi) sia nei tempi regolamentari che in quelli supplementari, ma complessivamente hanno mostrato meno gamba degli ospiti trascinati da Pelezinho, il migliore in campo che a un minuto dal termine era stato espulso per doppia ammonizione. Ma i bianconeri non sono riusciti a sfruttare tale situazione di vantaggio. Ricordiamo che la Futsal Cesena in campionato si era classificata al terzo posto con cinque punti di vantaggio rispetto a Viterbo quinto ma, a differenza di altre discipline, nel calcio a 5 nei playoff se le squadre sono in parità non va avanti la meglio classificata ma si procede con i calci di rigore. E alla fine ha esultato Viterbo.

Il rammarico non manca in casa cesenate, comunque sia è stata una stagione strepitosa per una matricola che, archiviata con grande velocità la pratica salvezza, ha ottenuto il terzo posto e di conseguenza l’ammissione alla serie A2Elite in vigore dalla prossima stagione e riservata a chi partecipa ai playoff. Presto si inizierà a pensare alla prossima stagione nella quale dovrebbero esserci cambiamenti importanti; il punto di riferimento resterà il tecnico Roberto Osimani confermato già lo scorso dicembre per il prossimo torneo.

Questa la formazione cesenate eliminata negli ottavi dei playoff promozione: Montalti, Gardelli, Sosa, Pires, Jamicic, Zandoli, Pasolini, Hassane, Venturini, Badahi, Pieri, Nardino. Marcatori primo tempo: 3’04’’ Gardelli, 7’40’’ Ganzetti. Secondo tempo: 8’02’’ Pelezinho. Supplementari: 3’35’’ pts Badahi, 3’sts Lepadatu. Rigori: Davi gol, Pires gol, Poletto gol, Badahi gol, Caverzan gol, Jamicic gol, Lepadatu gol, Gardelli gol, Ganzetti gol, Sosa parato.

l.s.