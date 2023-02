Futsal, segnale di ripresa: vince a Roma 6-3

La Futsal Cesena almeno in parte ha ritrovato se stessa, quella gran bella squadra che aveva impressionato e sorpreso tutti in quello splendido girone di andata. E così dopo tre ko di fila in campionato nel nuovo anno è tornata al successo battendo a Roma l’Eur per 6-3. I bianconeri, hanno anche dovuto a fare a meno degli squalificati Montalti (ben sostituito tra i pali dal giovane Nardino al debutto nel ruolo da titolare) e Hassane, ancora indisponibile il croato Iamicic che dovrebbe però rientrare a inizio marzo.

Non è stato comunque un match scontato, almeno nel primo tempo finito in parità (2-2) dove i romagnoli sono sempre andati in vantaggio ma puntualmente sono stati sempre ripresi dai padroni di casa. La ripresa invece è stata dominata dalla formazione ospite che si è dimostrata più pimpante rispetto alle ultime prestazioni, tenendo anche conto delle assenze di rilievo. Grande protagonista di giornata l’argentino Pires che ha realizzato una tripletta, splendida poi una delle sue segnature, una gran bordata al volo. Le altre reti bianconere sono state firmate da Pasolini, Sosa e Badahi che ha chiuso la contesa.

La rete di capitan Pasolini è stato quella che, dopo otto minuti del secondo tempo, ha rotto l’equilibrio ossia la parità della prima frazione. Da quel momento in poi per i romagnoli non ci sono stati problemi.

Con questo successo la Futsal è tornata al terzo posto in classifica superando la Roma Calcio a 5 che ha riposato e ora vanta due punti di vantaggio sui capitolini quarti e cinque a difesa dei playoff, infatti la Lazio ha perso 8-6 in casa dello Sporting Hornets.

Mercoledì i bianconeri alle 19.30 saranno in campo a Cosenza per l’impegno di Coppa Italia, gara unica (eventualmente supplementari e rigori), per qualificarsi alla ‘Final Four’ che potrebbe disputarsi a Genzano. Questa la formazione cesenate che è scesa in campo nell’impianto capitolino: Nardino, Badahi, Gardelli, Sosa, Pires, Piallini, Pasolini, Venturini, Traversari, Pieri, Simoncini, Zandoli. Marcatori primo tempo: 11’27’’ Sosa, 11’52’’ Keko, 14’50’’ Pires, 16’32’’ Lancellotti. Secondo tempo: Pasolini 8’20’’, 9’42’’ e 11’24’’ Pires, 12’10’’ Lancellotti, 17’18’’ Badahi.

Classifica: Ecocity Genzano 50, Lido di Ostia 49, Futsal Cesena 33, Roma 31, Mantova 30, Active Network 29, Lazio 28, Sporting Hornets 27, Modena Cavezzo e Molise 25, Italpol 21, Eur Roma 15, Città di Massa 9, Prato 4.

Leonardo Serafini