Futsal senza carattere e intensità sconfitta 4-3 a Campobasso

Continua un inizio di anno estremamente negativo per la Futsal Cesena che in tre gare ha ottenuto solo un punto e che ieri è stata sconfitta 4-3 a Campobasso dal Cus Molise che aveva sempre perso nelle ultime sei partite e non faceva il pieno addirittura dal 26 novembre.

I bianconeri, che pure erano passati in vantaggio con Pires, hanno avuto meno carattere e intensità della squadra di casa che alla fine ha meritato il successo. La determinazione e la voglia che hanno caratterizzato lo splendido girone di andata della Futsal ora stanno mancando. La squadra (priva di Iamicic), che resta comunque terza in classifica a +7 a difesa dei playoff, pare avere meno energie e convinzione e in Molise ha chiuso sotto il primo tempo per 2-1 beffata sulla sirena da Di Lisio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poi i padroni di casa, trascinati da un Barichello sempre incisivo, hanno portato a tre le reti di vantaggio.

Gli ospiti hanno cercato di potere dire ancora la loro con Badahi al 13’ della ripresa dopo un’azione corale, poi negli ultimi tre minuti hanno giocato la carta del ‘portiere di movimento’ e per un soffio non sono stati di nuovo trafitti da Barichello che ha colpito il palo.

A un minuto dal termine l’argentino Pires segna la seconda rete personale ancora di testa, ma la Futsal non ha ormai più la forza per raggiungere il pareggio. Arriva così la seconda sconfitta di fila. Mercoledì a Cesena Coppa Italia (in gara secca) contro l’Active Network Viterbo e sabato viaggio in casa del Genzano che ha battuto 4-1 il Città di Massa e guida la classifica davanti al Lido di Ostia.

Questa la formazione cesenate: Montalti, Sosa, Badahi, Gardelli, Pires, Zandoli, Piallini, Hassane, Pasolini, Traversari, Pieri, Nardino. Reti primo tempo: 14’21’’ Pires, 17’43’’ Barichello, 19’59’’ Di Lisio, Secondo tempo: 8’37’’ Triglia, 10’38’’ Di Stefano, 13’18’’ Badahi, 18’58’’ Pires.

Leonardo Serafini