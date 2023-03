Futsal, serve l’ultimo sforzo per fare la storia I bianconeri oggi devono battere Massa

Vincere assolutamente, i tre punti infatti dovrebbero bastare per avere la certezza di entrare nei playoff promozione (riservati dalla seconda alla sesta classificata) e di conseguenza essere ammessi alla ‘A2 Elite’ in vigore dalla prossima stagione.

Penultimo impegno casalingo oggi alle 17 per la Futsal Cesena che al Minipalazzetto ospita il Città di Massa, una vittoria dovrebbe essere sufficiente per tagliare il prestigioso traguardo anche se dipenderà dai risultati degli scontri diretti di questa fase finale del torneo. Cesena deve riscattarsi dal ko (3-4) di una settimana fa a Viterbo quando, pur essendo in vantaggio, in soli 14 secondi ha compromesso la partita. I toscani sono al penultimo posto della graduatoria, a +5 dal fanalino di coda Prato e all’andata imposero il pari ai romagnoli (2-2) che lo raggiunsero solo a tempo ormai scaduto con Pires. La Futsal è terza in classifica con cinque lunghezze di vantaggio sulla Lazio che però ha una gara in meno. Invece i punti a difesa della zona playoff sono otto rispetto al Cus Roma che deve recuperare il match contro il Mantova. La Futsal riposerà il prossimo turno poi chiuderà il campionato ospitando la Roma e viaggiando a Ostia contro l’attuale capoclassifica.

l.s.