Futsal, si riparte dalla certezza di Osimani

Un’eliminazione che fa male, lascia rammarico quella agli ottavi dei playoff rimediata dalla Futsal Cesena che dopo aver vinto a Viterbo ha perso al ritorno ai rigori (errore decisivo di Sosa), terminando la stagione contro una squadra arrivata quinta in campionato, a cinque lunghezze dai bianconeri terzi alle spalle delle due grandi protagoniste del girone B, il promosso Genzano e il Lido di Ostia.

Il direttore generale Paolo Ionetti racchiude in poche parole la situazione e guarda già al futuro, alla prestigiosa A2 Elite (due gironi composti da 14 squadre l’uno) nuova categoria al debutto dalla prossima stagione alla quale sono state ammesse le formazioni qualificate per i playoff: "Sono orgoglioso dei ragazzi, li ho visti piangere per l’eliminazione con Viterbo, e anche questo significa indubbio attaccamento alla maglia. Dopo aver vinto in trasferta non pensavo di perdere in casa, loro però sono una squadra molto forte con un grande portiere brasiliano. Nel complesso è stata comunque una super stagione. Eravamo una matricola che dopo poche giornate ha ottenuto la salvezza, l’obiettivo iniziale, poi abbiamo centrato i playoff e di conseguenza l’A2Elite, senza dimenticare l’ammissione alla ‘Final Four’ di Coppa Italia. Lavoreremo da subito per rimediare a quel qualcosa che è mancato in questa stagione e per crescere ancora. Una piccola società come la nostra deve ripartire in fretta, i dettagli fanno la differenza, non si può perdere tempo".

Poi la certezza per la prossima stagione quando potrebbero esserci importanti cambiamenti in organico, l’obiettivo sarà la salvezza in A2 Elite: "Ripartiremo dal tecnico Osimani, pochissimi pensavano che riuscissi a portarlo a Cesena invece sarà con noi per la terza stagione di fila. Ha tutta la nostra fiducia, ci ha ripagato alla grande. Punteremo sul gruppo che ha mostrato grande attaccamento alla maglia, daremo spazio ai giovani della Under 19 poi effettueremo alcune operazioni di rilievo per rafforzare la squadra".

Cambiamenti comunque ci saranno; tornerà sicuramente in patria il croato Jamicic, molto difficile che possa restare l’argentino Pires, possibilità invece che resti Sosa ci sono. L’intenzione è quella di confermare lo staff tecnico e insistere sul gruppo protagonista anche della scalata dalla B alla A2: dal portiere Montalti, a Zandoli, al bomber Gardelli, a Venturini, si spera continui a giocare capitan Pasolini. Ovviamente serviranno innesti di qualità, che facciano la differenza. Verrà dato spazio in rosa anche ai giovani del vivaio come Traversari (classe 2005), Suzzi (2003), Esposito (2003), Graziani (2005), Barducci (2005). La stagione si è appena conclusa ma la Futsal è già ripartita per continuare a crescere.

Leonardo Serafini