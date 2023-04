Futsal subito corsara I playoff partono bene

Comincia nel migliore dei modi l’avventura ai playoff per la Serie A della Futsal Cesena, che ieri ha espugnato il campo dell’Active Network imponendosi per 4-3 al termine di una partita dalle mille emozioni. Nel primo tempo sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio al 3′ con Poletto, che con un diagonale velenoso ha beffato Montalti. I bianconeri dopo due giri d’orologio agguantano il pareggio con Pires, che calcia dalla lunga distanza senza lasciare scampo a Boscaino. Al 14′ è Sosa a ribaltare il punteggio grazie a una rete firmata dopo un contropiede dello stesso uruguaiano. Neanche il tempo di festeggiare che la squadra di Osimani allunga segnando la terza rete con Badahi, bravissimo a fermare l’azione di Pelezinho e a fulminare il portiere viterbese da posizione defilata. I bianconeri sembrano padroni del campo ma nella ripresa l’inerzia passa tutta dalla parte dell’Active Network, che al 2′ accorcia con Lepadatu e al 5′ manda in rete l’immarcabile Poletto, risvegliando nella mente dei romagnoli la rimonta subita un mese fa proprio al PalaCus. Sono i padroni di casa a quel punto a far la partita e a sfiorare più volte il vantaggio, negato loro da uno straordinario Montalti e dalla traversa. Quando ormai il pareggio sembrava il risultato scolpito tra le pieghe di questa partita, è stato ancora una volta Pires a far esplodere il settore ospiti con una conclusione dalla distanza che ha trovato la fortunata deviazione di un giocatore locale non lasciando scampo a Boscaino. I bianconeri sabato prossimo al Mini Palazzetto proveranno a difendere il vantaggio per accedere ai quarti di finale.