Futsal, una vittoria per l’A2 Elite

Manca una vittoria in queste ultime quattro partite oppure un pareggio alla ripresa del campionato (il 18 marzo) a Viterbo contro l’Active Network per permettere alla Futsal Cesena di qualificarsi ai i playoff promozione (riservati dalla seconda alla sesta classificata) e comunque sia militare nella prossima stagione nella A2 Elite, la nuova categoria in vigore. Infatti Viterbo si trova al settimo posto e se non farà suo lo scontro diretto, per i romagnoli sarà subito festa con netto anticipo avendo vinto già il match di andata.

I bianconeri si sono ripresi completamente dopo la crisi (tre ko di fila) di gennaio, mentre in febbraio tra campionato e Coppa Italia hanno vinto tutte e quattro le partite e sabato scorso si sono imposti nettamente (6-3) sul Modena Cavezzo giocando benissimo nei primi dieci minuti, poi calando un po’ a livello di tensione mentre nella ripresa hanno di nuovo macinato gioco. Si è rivisto il valore del croato Iamicic che ha segnato tre reti e che negli ultimi due mesi e mezzo causa problemi al ginocchio e muscolari aveva disputato solo due spezzoni di partita. La Futsal è terza a +9 rispetto a Viterbo settimo, ecco perchè non perdere contro i laziali significherebbe già playoff.

Intanto sabato sera il Lido di Ostia ha vinto lo scontro diretto 3-0 contro la capolista Genzano, adesso un solo punto divide le due squadre in lotta per l’unico posto disponibile per la promozione diretta in A. Ostia ha messo in mostra una determinazione e una cattiveria agonistica che hanno fatto la differenza. E saranno proprio i fortissimi romani a sfidare sabato alle 17, nella semifinale della Final Four di Coppa Italia, la Futsal Cesena a San Rufo di Salerno. Il valore tra le due formazioni è ben diverso, ma la Futsal non si darà per vinta, in campionato a Cesena perse infatti 3-2 a 40’’ dal termine. Le altre due semifinaliste sono i padroni di casa del Sala Casilina e il Leonardo Cagliari che si affronteranno alle 20.30. La finale domenica sera. I playoff promozione (e l’A2 Elite il prossimo anno) a meno di un passo, la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia per la Futsal matricola in A2 sono un bottino insperato ed eccezionale.

Leonardo Serafini