Futsal, Viterbo è avversario di alto livello

Un cliente scomodo, che la Futsal Cesena conosce molto bene ma che negli ottavi dei playoff promozione (con la A2 Elite della prossima stagione già da tempo acquisita) avrebbe evitato volentieri.

I bianconeri, terzi in campionato, sabato alle 16 saranno infatti a Viterbo contro l’Active Network formazione che ha fatto parte dello stesso girone a fine stagione regolare arrivata quinta a cinque lunghezze dai romagnoli. Il direttore generale del club cesenate Paolo Ionetti non è particolarmente soddisfatto di tale designazione, come seconda miglior terza (la prima è il Lecco) delle sedici squadre in lizza per un solo posto in A, sperava in un abbinamento migliore e più favorevole e lo ammette chiaramente: "I laziali sono una formazione quadrata, esperta, con un budegt superiore al nostro, hanno il migliore portiere del campionato, il brasiliano Peres, che nella scorsa stagione militava in serie A. Noi però contro queste realtà abbiamo sempre dato il meglio, possiamo provarci con tutti, però è una squadra molto temibile".

In campionato la Futsal ha battuto a Cesena il Viterbo 3-2, perdendo in trasferta per 4-3, in Coppa Italia successo bianconero per 6-5 dopo i tempi supplementari: insomma sono stati tutti e tre incontri combattuti, lottati e risolti nel finale o quasi. Ricordiamo che nei playoff, andata e ritorno, se il risultato è in parità si procede con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Il ritorno è fissato per il 29 aprile a Cesena sempre alle 16. Chi si qualifica incontrerà ai quarti la vincente della sfida tra la squadra siciliana di Regalbuto (Enna) e il Lecco, gare da disputarsi il sabato 6 e il sabato 13 maggio.

I romagnoli nella prima partita andrebbero a Enna, oppure giocherebbero in casa qualora dovessero giocare contro i lombardi. In casa Futsal c’è molta curiosità di vedere dove la squadra possa arrivare dopo avere già ottenuto l’obiettivo di stagione, ossia la A2 Elite in vigore dalla prossima stagione; la salvezza infatti era stata già archiviata dopo poche gare.

Sempre secondo il direttore generale Ionetti la favorita per l’accesso alla A è il Lido di Ostia che nel girone B (lo stesso dei cesenati) ha lottato fino alla fine con il Genzano approdato nella massima serie con tre punti di vantaggio: "I favoriti sono proprio i romani, ma attenzione alla Sampdoria, collegata al club calcistico e tra le cui fila milita il difensore svizzero Jonathan Rossini (ex doriano e Sassuolo), e il Cosenza. Noi però abbiamo ancora tanto appetito e ce la vogliamo giocare fino alla fine".

