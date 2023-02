Futsal, vittoria a Cosenza e ancora alla Final 4

Una vittoria che fa morale, porta un segnale importante e, anche se non asegna punti in campionato, traghetta la squadra cesenate verso un traguardo importante. La Futsal Cesena ha ritrovato intensità e spirito di reazione, proprio quelle doti che l’hanno contraddistinta nel corso di tutto il girone di andata. E così dopo il successo di sabato scorso a Roma contro l’Eur arrivato finalmente dopo tre ko di fila in campionato, i bianconeri sono stati ammessi alla ‘Final Four’ di Coppa Italia superando a Rende il Pirossigeno Cosenza (1-4) che aveva chiuso la prima frazione in vantaggio per 1-0 dopo una gara di contenimento da parte dei romagnoli e alcune importanti parate del portiere Montalti che così ha onorato la recente convocazione al raduno di Salsomaggiore con la nazionale maggiore.

Contro un’avversaria indubbiamente di qualità, secondo nel proprio girone, i ragazzi di Osimani nella ripresa hanno dimostrato una ‘fame’ molto diversa rispetto solo a qualche settimana addietro, oltre a tanta intensità e determinazione agonistica. Lo stesso portiere Montalti ha sfiorato la rete personale cercando di sorprendere dalla propria area il numero uno di casa Del Ferraro che era fuori dai pali. E proprio le parate di Montalti, grande protagonista della gara, e lo scatenato argentino Pires (autore di una tripletta) sono state le individualità del tutto decisive e che hanno portato al successo i ragazzi di mister Osimani. Infatti i calabresi hanno tenuto botta fino al dodicesino minuto della ripresa, poi Pires ha trascinato i suoi, tripletta per l’argentino e gol del bomber Gardelli. I bianconeri a distanza di un solo anno sono tornati così nell’importante ’Final Four’ di Coppa Italia.

La scorsa stagione, nella manifestazione riservata alla serie B, i cesenati persero in modo rocambolesco a Policoro contro l’Itria. Questi i risultati della Coppa Italia: Ecocity Genzano- Sporting Sala 14-15, Leonardo -Sampdoria-Futsal 2-2 poi ai rigori si è qualificato il Leonardo, Lido di Ostia- Vitulano 5-1. La Futsal disputerà la ‘Final Four’ nel weekend del 12 e del 13 marzo in località ancora da definire, ma probabilmente a Genzano.

Questa la formazione cesenate scesa in campo nella gara disputata in Calabria: Montalti, Sosa, Badahi, Pires, Gardelli, Zandoli, Pasolini, Pieri, Hassane, Venturini, Traversari, Nardino. Marcatori primo tempo: 10’59’’ Gallitelli. Secondo tempo: 11’50’’, 16’44’’ e 18’45’’ Pires, 19’31’’ Gardelli. Domani al Mini Palazzetto alle 17 torna il campionato di A2 e la Futsal ospiterà il fanalino di coda Prato scendendo però in campo senza gli squalificati Sosa, Hassane e l’infortunato lungodegente Iamicic.

Leonardo Serafini