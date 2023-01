Gara da non fallire contro rivale ostica e insidiosa

Sarà anche una battaglia di nervi, nella quale cercare di ribattere colpo su colpo e sbagliare quasi nulla sperando invece che cali di passo e sostanza la capolista Reggiana. Cinque i punti da recuperare, con la data incorniciata del 20 febbraio dello scontro diretto al Manuzzi dove bisogna sperare di arrivare con un distacco ridotto e comunque mai e poi mai superiore a quello attuale altrimenti rischierebbe d’essere tutto inutile. Il Cesena, visto anche con il Rimini, c’è come fisicità, mentalità, forza fisica, determinazione, manca un po’ invece in qualità, fantasia in mezzo al campo e sull’esterno. Sarebbe indispensabile per crescere ancora. Chiarello ancora non ha dato il meglio e uno dei pochissimi che se spostato nella zona cruciale del campo può dare accelerazioni e ha il passo per saltare l’uomo è Stiven Shpendi. Il mercato deve servire a questo. Sperando che la Reggiana, che ha vinto sette delle ultime otto gare e praticamente non subisce gol, rallenti un po’. I granata hanno tutte le caratteristiche per arrivare primi a fine maggio; continuità, non producono tanto ma fanno bottino pieno e si sono anche rinforzati con due elementi di categoria. Ma in questo girone le trappole sono ovunque. Il Cesena deve guardare a se stesso, sbagliare quasi niente, non ha alternative; se poi gli emiliani continueranno a essere super saranno da applaudire. La Torres è avversario ostico, che segna ma subisce poco, la Reggiana va a Montevarchi penultimo, il Gubbio ad Alessandria. Al Cesena serve il massimo, buona parte di quello che poteva sbagliare lo ha già fatto.

re.ce.