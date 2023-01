Gara delicata, va almeno cancellata la beffa dell’andata

Il Cesena deve marcare e soprattutto temere se stesso, i difetti che ne stanno vietando il decollo indipendentemente dalla marcia super di una Reggiana primatista con sette punti di vantaggio sui bianconeri e l’Entella e che, fino a ora, ha mostrato tutte le caratteristiche di forza per filare diretta in B. I romagnoli hanno fisicità, carattere, danno tutto, alcune individualità importanti, il vicecapocannoniere del torneo (Corazza 13 gol a una lunghezza dal riminese Santini, 14) ma per il massimo traguardo vengono frenati dall’incapacità di chiudere le partite fallendo occasioni a raffica e dalla poca sicurezza tra i pali. Va aggiunto che nonostante la difesa resti, dopo quella della Reggiana, la meno battuta del torneo (15 reti) non mancano grossolani errori individuali come quello con la Fermana. E in un campionato dove il passo accelerato della Reggiana rende quasi delle sconfitte i pareggi di chi insegue, la trasferta odierna è molto delicata contro un Pontedera che all’andata strappò un pari rocambolesco, è 7° e ha perso cinque volte, una in più del Cesena. I bianconeri, raggiunti al secondo posto da un’Entella vigorosa e impegnata contro il Gubbio, dovranno fare di tutto per evitare che lo scontro diretto con i granata emiliani assuma scarsa rilevanza. Per essere completo il Cesena avrebbe bisogno di un portiere affidabile nella continuità e di maggiore fantasia in mezzo, ma è anche vero che la società è già intervenuta sul mercato per rimpiazzare i due infortunati e ha investito molto in estate.

re.ce.