Gara fondamentale per capire cosa riserverà il domani

Una gara fondamentale quella odierna di Fiorenzuola per capire che Cesena sia dopo il ko con la Reggiana e soprattutto quale potrà essere il suo ruolo nelle ultime dieci giornate di campionato e oltre. Se i bianconeri ritroveranno subito l’intensità e l’aggressività che hanno dimostrato nel cammino di nove successi e due pari prima del match perso lunedì, allora è chiaro che la squadra è sempre se stessa e ha tutto per continuare così fino in fondo. I granata al momento, con sette punti di vantaggio, hanno vinto il campionato e possono perderlo solo loro. Il Cesena quindi per il primato direttamente non c’entra più se gli emiliani non ci metteranno tanto del loro. Gli uomini di Toscano, dopo un match dove il pari non sarebbe stato un’ingiustizia ma dove la Reggiana ha mostrato la solidità di chi comanda, devono prima di tutto mettere in campo le energie mentali e fisiche per difendere il secondo posto in questa volata finale da un’Entella a un punto che sta rincorrendo con vigore. E la piazza d’onore in chiave playoff, arrivandoci con l’approccio giusto, conterebbe tanto. Se invece il Cesena, dopo lo stop con la Reggiana, dovesse avere perso intensità e identità allora tutto diventerebbe a rischioso e pericoloso. I bianconeri devono difendere il secondo posto che significherebbe farsi trovare pronti nell’eventualità di un suicidio sportivo della capolista. E’ un dovere che il Cesena ha verso se stesso ma ancora di più verso un pubblico unico in Lega Pro e che pure lunedì è stato eccezionale come afflusso e passione.

re.ce.