Gentleman in pista

E’ interamente dedicata ai gentleman driver la serata di oggi all’ippodromo del Savio: in vista del Campionato Europeo di domani sera è massiccia la partecipazione degli amatori italiani a un evento che da anni precede il clou stagionale. Sfide dall’elevato interesse tecnico caratterizzano la serata: in primo piano c’è la TrisQuartéQuinté ‘Premio SAC Petroli’, quinta corsa della serata (ore 22.40) che vedrà al via sedici cavalli di cinque anni e oltre guidati dai proprietari suddivisi su due nastri, nove a 2060 metri e sette a 2080.

Pronostico incerto, da tenere d’occhio soprattutto i cavalli al secondo nastro con Vischio Holz che sarà guidato da Filippo Monti, vincitore della giornata gentleman del 15 luglio (nella foto è a sinistra con Michele Canali, presidente presidente del Club Gentleman dell’Emilia-Romagna); Beautiful Day, guidato da Onofrio Tortorici, e Corinne Zs in trasferta dalle Marche con Cristiano Pepponi; Barnaba Baba col veneto Otello Zorzetto, e Cluny dei Greppi col toscano Nicola Del Rosso.

A metà serata Luigi Migliaccio, tra i più noti giornalisti ippici che corre anche come gentleman (sarà in pista con Ushuaia de Ariel alla settima corsa), sarà il protagonista di ‘Autori in pista’. Dialogando con Paolo Morelli presenterà il suo libro ‘Chi si salvaaa!’ dedicato all’Ippodromo romano di Tor di Valle, chiuso dal 2013 e oggi in stato di abbandono.