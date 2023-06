Gimkana e sprint a Savignano, 120 ragazzini in pista per ricordare Giugana e Cesare Ottaviani

Fervono i preparativi per la manifestazione di sprint e gimkana che si svolgerà allo stadio comunale di Savignano, dove sulla pista di atletica si sfideranno i ragazzini delle categorie giovanissimi delle province di Forlì-Cesena e Rimini in gare di gimkana e di sprint, valido come meeting interprovinciale. La manifestazione si svolgerà venerdì 7 luglio con partenze dalle 18.30, e ricorda il popolare ciclista di Sant’Angelo di Gatteo noto come ’Giugana’, ossia Giancarlo Massari in questa 27ª edizione, unitamente a Cesare Ottaviani nel 21° anniversario della scomparsa. Saranno 120 i partecipanti alla manifestazione organizzata dalla Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica col supporto dello sponsor Fsit Adriatica e Sidermec di Gatteo e con il contributo di RomagnaBanca di Savignano.