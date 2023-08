Giovannini e Francesconi, nessun timore

Pisseri 6: Battuto subito dal destro, deviato, di Tommaso Corazza non corre altri pericoli per molti minuti, poi nel finale limita i danni confermando la sua affidabilità.

Ciofi 6: sta bene e lo dimostra avanzando spesso e proponendo alcuni cross che i compagni non valorizzano, dietro Moro non gli crea preoccupazione.

Prestia 6: adesso anche Arnautovic sa in cosa consiste la cura Prestia che lo anticipa spesso e sul piano fisico gli tiene testa, Zirkzee appena entrato lo beffa sulla agilità.

Silvestri 5,5: anticipa Arnautovic nell’azione che porta al gol ma rinvia corto e centrale, poi solita sicurezza nelle chiusure (1’ st Piacentini 6 entra a fa vedere di poter essere una buona alternativa difensiva).

Adamo 6,5: sfreccia a destra, ruba palla a Tommmaso Corazza che lo atterra: arbitro e var non vedono il rigore, ottimi i suoi cross (20’ st Pierozzi 5,5 meno arrembante di Adamo).

Bianchi 6: sembra in ripresa, il passo non è rapidissimo ma tiene tanpona e rilancia con discreta precisione favorito dal ritmo del Bologna che a lungo viaggia a marce basse.

Francesconi 6,5: ottima prova per combattività e continuità nel pressing. Prova il sinistro che finisce appena alto.

Donnarumma 5,5: non molto dentro la manovra, Posch non gli concede nulla, aiuta dietro, serve che ritrovi maggiore iniziativa.

Bumbu 6: primo tempo dietro gli attaccanti con la solita voglia di spaccare la partita, al 22’ bel destro al volo appena sul fondo; la migliore occasione del Cesena (1’ st Saber 5,5 non ha ancora nelle gambe la forza che gli serve per i suoi assalti ma gli serve giocare per ritrovarla).

Giovannini 6,5: nessun timore reverenziale anzi idee chiare e tocchi intelligenti, serve a Bumbu la palla buona per provare a far male al Bologna (39 ‘ st Berti sv).

Shpendi 6 (nella foto): la squadra non lo serve in area e allora si allarga tenendo in allarme i difensori che gli accarezzano le caviglie (19’ st Simone Corazza 5,5 anche lui combatte con una condizione tutta da sistemare).

Roberto Daltri