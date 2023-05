Giro d’Italia, meno otto giorni In città tante iniziative ’rosa’

di Ermanno Pasolini

Il Giro è tratto continua la sua corsa che per il fine settimana in arrivo, domani e domenica, vede in pista le associazioni culturali e sportive locali, in attesa della nona tappa del Giro d’Italia, a cronometro, in partenza da Savignano il 14 maggio, divertendosi e scoprendo insieme il mondo della bicicletta, i personaggi, le storie.

Come quella della Polisportiva Fiumicinese che sarà raccontata attraverso una mostra di fotografie storiche sui 60 anni di attività. L’allestimento sarà in corso Perticari insieme ad un’esposizione di biciclette storiche di fine ‘800 inizio ‘900 e del periodo tra gli anni ‘30 e ‘50, dei collezionisti Loris Migani e Paolo Amadori. Domani e domenica per l’intera giornata sarà attivo il set fotografico di posa a cura dell’associazione Savignano Immagini, alla Vecchia Pescheria, all’interno del progetto ’’Obiettivo Italia’, censimento fotografico. Il contesto è quello del nuovo progetto fotografico collettivo nazionale organizzato da Fiaf, Federazione italiana associazioni fotografiche, in collaborazione con Istat, in occasione del 75° anno di attività della federazione. Insieme agli oltre 550 circoli fotografici affiliati Fiaf, Savignano Immagini & Sinergica daranno vita al set fotografico per raccogliere i ritratti degli italiani e realizzare così il più ampio affresco corale della popolazione nazionale. Negli oltre 200 set allestiti a Savignano e nei luoghi pubblici in tutta Italia, ogni individuo sarà fotografato secondo uno schema iterato con metodo e rigore.

Il fine settimana si prospetta impegnato anche per giovani e giovanissimi, oltre che per gli appassionati del settore, con la mostra di mattoncini Lego a tema ciclismo ’Il Giro in mattoncini’, a cura di Gigliola Giocattoli e Romagna Lug in Sala Allende, mentre domani pomeriggio alle 15.30 appuntamento è per i più piccoli con la ’Pedalata dei bambini’, a cura di Savignano Eventi.

La partenza sarà da piazza Borghesi. Il percorso di 5 chilometri attraverserà il centro storico per approdare a Fiumicino dove i ciclisti saranno accolti da una merenda offerta da Avis. Ha detto il sindaco Filippo Giovannini: "Tutto il centro si sta vestendo di rosa. Il periodo di avvicinamento alla tappa offrirà l’occasione per scoprire e conoscere il patrimonio di Savignano, dal Museo archeologico del Compito, l’Accademia dei Filopatridi, il Museo Secondo Casadei, il Castello di Ribano. Durante una passeggiata serale si potranno ammirare in rosa il ponte romano sul Rubicone, la facciata del Comune e della chiesa di Santa Lucia e l’opera del maestro fabbro Davide Caprili, riproducente la mano con il dado".