Giro d’Italia, si è riunito il Comitato di Tappa

di Luca Ravaglia

Il 14 maggio i riflettori dell’Italia che vive sui pedali e che stravede per lo sport delle due ruote senza motore saranno puntati su Cesena e sul suo territorio. Ci resteranno per tutta la giornata, il tempo necessario per veder sfilare in solitaria, uno dopo l’altro, tutti i partecipanti al Giro d’Italia, impegnati lungo i 35 chilometri pianeggianti che collegheranno Savignano al Technogym Village, itinerario della corsa cronometro che corrisponderà alla nona tappa della Corsa Rosa.

Se è vero che ai grandi appuntamenti serve presentarsi senza lasciare nulla al caso, ieri nella sala del consiglio comunale di Cesena si è riunito per la prima volta il Comitato di Tappa, con a capo il presidente del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi (nella foto fra l’assessore Castorri e il sindaco Lattuca). All’ordine del giorno c’erano la definizione e la programmazione delle questioni riguardanti l’accoglienza, la logistica, il marketing e la comunicazione dell’evento che aprirà la stagione estiva cesenate mostrando a livello nazionale le bellezze e le attrattive offerte da questa terra. "La 106esima edizione del Giro – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca, presente all’incontro insieme all’assessore allo sport Christian Castorri – interesserà anche il nostro territorio e per questa ragione ci prepariamo al meglio per ospitare una manifestazione che richiamerà a Cesena appassionati del ciclismo, sportivi, curiosi, e più in generale turisti, che soggiorneranno nelle strutture ricettive locali del territorio. Pur lavorando da mesi all’organizzazione dell’evento, abbiamo avuto modo di confrontarci con tutte le realtà coinvolte nel Comitato di Tappa costituito per ospitare e valorizzare nel miglior modo possibile la tappa, affinché possa diventare a tutti gli effetti un’opportunità di promozione territoriale, generando anche un significativo indotto per le attività economiche della città". L’intento è quello di non relegare l’occasione a una sola giornata spot, ma piuttosto cercare di costruire un programma di più ampio respiro che possa favorire la promozione del territorio e delle sue eccellenze.

La città, nell’intento degli organizzatori, dovrà cambiare colore, nello spirito di un evento che già il 27 gennaio scorso, in occasione dei 100 giorni al via della corsa, aveva visto tutti i territori italiani coinvolti assumere le prime tinte in omaggio al colore tradizionalmente simbolo della manifestazione.

"Sarà una grande festa – ha auspicato Lattuca - la relazione tra il nostro territorio e le due ruote è nota. Grande è l’entusiasmo delle scuole coinvolte ma anche di alcune realtà culturali locali che stanno lavorando all’allestimento di una mostra diffusa per le vie del centro nelle vetrine dei negozi che racconterà il Giro attraverso gli scatti dei fotografi Emanuele e Stefano Sirotti".

Il Comitato di tappa è composto dalla presidenza della Regione, dalla Camera di Commercio, dal sindaco (anche presidente della Provincia) e dalla giunta, dalle associazioni di categoria che fanno parte del tavolo ‘InCesena’ e dai quartieri. Ci saranno poi anche rappresentanti del Coni, degli enti di promozione sportiva, della Wellness Foundation, di Cesena Sport City e di Apt.