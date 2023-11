Gli abruzzesi cercano l’ultimo treno per la vetta

L’attesa è altissima da una parte come dall’altra: questa sera Pescara e Cesena si troveranno di fronte col comune obiettivo di prendersi i tre punti. Se per i bianconeri allenati da Domenico Toscano in caso di vittoria ci sarebbe la conferma del primo posto, per gli abruzzesi si tratta di accorciare le distanze rispetto alle prime in classifica. Se poi si tiene conto del fatto che il Pescara il 5 dicembre dovrà recuperare la gara non disputata col Pontedera, si capisce che servono i tre punti alla squadra di Zeman (nella foto) per rilanciare le proprie ambizioni.

Alla vigilia lo ha ribadito anche il presidente Sebastiani che se il Pescara non esce bene dal confronto di questa sera dovrà pensare a rivedere i propri obiettivi. Sarà allora un Pescara più riposato e quindi pieno di energie visto che domenica scorsa non è sceso in campo, ma è anche vero che gli abruzzesi potrebbero aver perso un po’ di ritmo per questa sosta imprevista.

Di certo Zdenek Zeman ha avuto una settimana in più per recuperare gli infortunati e infatti ha tutta la rosa a disposizione. Chi non conosce il calcio di Zeman basato sul 4-3-3, con la ricerca di scambi veloci e verticalizzazione e la difesa spesso alta che è più croce che non delizia per i tifosi?

La piazza non è molto soddisfatta al momento e anche per questo lo scontro col Cesena viene visto come un’occasione per ricreare entusiasmo.

I 22 gol segnati valgono il secondo attacco del girone, ma i 17 subiti gettano una luce diversa sugli abruzzesi, dal momento che solo sei squadre hanno fatto peggio di loro: Il Pescara dunque sa essere pericoloso in fase offensiva, ma concede tanto in fatto di occasioni da gol.

Il pericolo numero uno è sicuramente Georgi Tunjov, centrocampista estone che parte da destra per cercare di arrivare al tiro col piede sinistro: è il miglior marcatore con 5 reti segnate in appena 8 presenze. In attacco dovrebbero trovare posto Merola a destra, Vergani al centro e Cangiano a sinistra: fra questi finora il miglior realizzatore è Cangiano, con tre reti all’attivo.

Roberto Daltri