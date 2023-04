Gli Shpendi prolungano di un anno e saranno con il Cavalluccio fino al 30 giugno 2026

Il Cesena FC ha depositato ieri mattina i prolungamenti contrattuali che legheranno i fratelli Cristian e Stiven Shpendi al club bianconero per una ulteriore stagione. I due gemelli hanno infatti allungato fino al 30 giugno 2026 i contratti con scadenza nel 2025 sui quali avevano apposto la propria firma il 25 febbraio di un anno fa. "Oltre che calciatori di talento, Cristian e Stiven sono ragazzi educati, solari, appassionati e rispettosi - ha commentato il co-presidente del Cesena Robert Lewis, al momento della firma -. Quando si possiedono questi valori, il merito va condiviso con la famiglia a cui si appartiene e pertanto voglio congratularmi con i loro genitori per aver cresciuto due figli con simili qualità. Sono certo che, continuando a lavorare come hanno fatto fino ad ora, ad attenderli ci sarà un futuro pieno di soddisfazioni, sia in campo che fuori".

E’ partita ieri la vendita dei biglietti per la gara contro il San Donato Tavarnelle, in programma giovedì alle 20.30 presso lo Stadio “Brilli Peri” di Montevarchi. Fino alle 19 di domani i biglietti per il settore ospiti riservato ai tifosi bianconeri potranno essere acquistati a 15 euro on line sul sito www.ciaotickets.com e sul circuito Ciaotickets nei seguenti punti vendita: “Tabaccheria 73” (corso Cavour, 100 - Orari 8-13 e 15-19.30), Bar La Caffetteria (via Ravegnana, 146a - Forlì, Tel. 3280918242), Tabaccheria Siboni (viale Risorgimento, 137 - Forlì, 0543 6357), Edicola Bartolucci (via Carlo Seganti, 3a - Forlì, 0543 473081).

E’ proseguita ieri mattina al centro Rognoni la preparazione verso la gara col San Donato Tavarnelle. Dopo un riscaldamento col pallone, i bianconeri sono stati impegnati in esercitazioni con cross e tiri in porta per poi fare le prime prove tattiche attraverso due schieramenti contrapposti. A mandare in archivio l’allenamento è stata una partitella su campo ridotto. A parte ha lavorato solo Mercadante che ha proseguito il suo recupero aggiungendo alla sessione in palestra una di corsa. Il programma prevede una seduta a Villa Silvia questa mattina e la rifinitura di domani pomeriggio all’Orogel Stadium.

E’ andato in archivio con due vittorie e un pareggio il weekend a livello giovanile. In copertina la Primavera, che vince la prima in trasferta contro il Frosinone per 3-2 grazie alla doppietta di Coveri e al sigillo finale di Denes. L’Under 14 chiude il campionato in quinta posizione grazie al successo per 2-0 sul Piacenza firmata dalle reti, una per tempo, di Lombardo e Ricci mentre termina 3-3 la gara degli Under 13 a Modena.