Gli Shpendi prolungano fino al 30 giugno 2026 Zecca di nuovo in gruppo

Poco più di un anno dopo ci risiamo. Infatti nel febbraio del 2022 il Cesena fece firmare ai fratelli (e gemelli) Cristian e Stiven Shpendi il loro primo contratto professionistico che sarebbe andato in scadenza nel giugno 2025. Ieri invece pare sia arrivato un prolungamento per i due ragazzi fiore all’occhiello della squadra bianconera. Alla presenza del loro procuratore Romualdo Corvino (figlio di quel Pantaleo che è il direttore generale del Lecce nonché scopritore di vari talenti e grande conoscitore di calcio), i fratelli Shpendi pare abbiano sottoscritto un prolungamento del loro accordo contrattuale con il Cavalluccio che ora andrebbe in scadenza il 30 giugno del 2026. Ovviamente sono mosse che servono da un lato per fidelizzare i giocatori, ma dall’altro anche per avere qualcosa (di sostanzioso e congruo) in cambio qualora il Cesena dovesse ricevere richieste su di loro. Un conto è infatti perdere per nulla un giocatore in scadenza di contratto, un altro è invece sedersi ad un tavolo con il club interessato e stabilire una cifra a vantaggio della squadra di ’proprietà’ dei giocatori ancora sotto contratto (in questo caso il Cesena). Chiaramente il desiderio di tutti è che gli Shpendi restino a lungo in bianconero, ma questo pare realisticamente possibile - soprattutto per quello che riguarda Stiven - solo nel caso in cui la squadra riesca a centrare la promozione in serie B.

E’ proseguito ieri mattina a Villa Silvia il lavoro tattico in preparazione della gara con la Lucchese. Dopo un riscaldamento, mister Toscano ha disposto due squadre che si sono esercitate su una serie di situazioni di gioco in fase di possesso palla e non, prima di una partitella su campo ridotto. A chiudere l’allenamento, a cui ha preso parte anche Giacomo Zecca, una sessione di calci piazzati. Questa mattina all’Orogel Stadium è in programma la rifinitura.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei, nel week end torna il campionato di Primavera 1 con le gare dell’8ª giornata del girone di ritorno. E per il Cesena di mister Ceccarelli si prospetta all’orizzonte un match dall’elevato tasso di difficoltà: domenica i bianconeri faranno visita al Frosinone, secondo in classifica a quattro punti dal Lecce. Il match sarà trasmesso in diretta dalle 15 sul canale “Solo Calcio” di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.