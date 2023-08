Gran Premio Calzolari Al ’Savio’ arrivano i big

Una serata da campioni. Oggi all’ippodromo del Savio si correrà nel nome dell’avvocato Augusto Calzolari, il cui Gran Premio è abbinato anche al trofeo Panathlon Club Cesena. A fare da prologo a uno degli appuntamenti da tappeto rosso della stagione del trotto romagnolo ci sarà, come quinta corsa del programma, la Tris Quarté e Quinté abbinata al ’Memorial Marco Pantani’, un handicap sulla media distanza al quale hanno aderito ben 14 contendenti per un pronostico che potrebbe sorridere a Coco Jumbo Adv o ad Adam Kirby Col, passando per Stricker.

Alla sesta corsa squilleranno invece le trombe del Gran Premio Augusto Calzolari – Trofeo Panathlon Club Cesena: al via ci saranno dieci cavalli tra i quali spicca Eva Kant Gio, vincitrice del Gran Premio Capitana e seconda nel Gran Premio Cacciari di Modena. Sarà leoi la favorita, con Giampaolo Minnucci in sulky per conto di Alessandro Gocciadoro che presenterà anche Enchantè Bigi, sicuramente in lizza per il marcatore ma ancora alla ricerca della dimensione agonistica ideale. Ela Linda ritorna invece alle gare dopo un difficile scorcio d’annata, cercando la migliore condizione.

Attenzione infine anche al progredito Edgar Saba e a Egon Ferm, i rispettivi allenatori sono Gennaro Casillo e Mauro Baroncini, mentre le redini saranno affidate ad Antonio di Nardo e Andrea Farolfi.

Al vincitore verrà consegnato un bassorilievo in bronzo realizzato da Eugenio Lenzi.