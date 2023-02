Granata comunque protagonisti ma attesi da un mese decisivo

I numeri della Reggiana incutono tanto rispetto a testimonianza di una squadra che dopo la batosta di una serie B persa la scorsa stagione a 86 punti ha ritrovato la forza per essere assoluta protagonista anche in questa stagione, fatto niente affatto scontato e di indubbio valore.

I granata hanno 58 punti, + 4 rispetto al Cesena e +6 rispetto all’Entella, 18 vittorie (7 di fila prima di Ancona in un cammino parziale di 11 successi in 12 partite), 4 pareggi e 4 sconfitte. Miglior attacco del girone (43 reti, una in più del Cesena che ne ha segnate 42) e seconda miglior difesa (16, un gol in più subito dei romagnoli che comandano con 15).

Prima dello scivolone nelle Marche, su un campo davvero temibilissimo, i reggiani avevano collezionato adirittura 16 gare senza incontrare sconfitte. La Reggiana è caduta a Siena (0-1) l’11 settembre, a Fiorenzuola (0-5) il 2 ottobre, in casa con il Cesena (0-1) il 19 ottobre e ad Ancona (1-2) sabato scorso.

Lunedì sera nel posticipo alle 20.30 sarà impegnata in casa contro l’insidiosissimo Gubbio (43 punti, quinto in classifica), saranno assenti gli squalificati Kabashi e Hristov espulso sabato scorso. Poi tutta l’attenzione sarà rivolta allo scontro diretto del 20 febbraio al Manuzzi (altro posticipo sempre alle ore 20.30) contro il Cesena. E poi alla sfida contro l’Entella dell’11 marzo.

I granata hanno in diffida giocatori importanti come Rosafio, Pellegrini, Guglielmotti, Laezza e Cigarini (nella foto a destra) che dovranno stare molto attenti contro il Gubbio a non essere ammoniti per non fare da spettatori contro i romagnoli in una gara che, al netto di risultati imprevisti nel prossimo turno, se non sarà decisiva per la stagione, potrebbe scriverne un capitolo importante. Il Cesena è lì, ma la Reggiana ha dimostrato di essere una formazione forte, solida, compatta, completa ed allenata bene. E soprattutto abituata ai climi dell’alta classifica, un anno fa così come ora.