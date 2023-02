Guai pensare già al big match del 20 febbraio con la capolista Reggiana al Manuzzi, oggi ogni antenna deve essere diritta su Imola perché solo continuando la striscia delle tre nette vittorie consecutive potrebbe diventare un po’ meno complicata la sfida con i granata o comunque sia essere affrontata nel pieno delle forze e con la massima convinzione.

L’Imolese è in ‘ripresina’, anche se si trova sempre al penultimo posto e ha di nuovo cambiato il tecnico; non va dimenticato che di recente ha fatto sudare tanto l’Entella. Il Cesena quindi deve continuare a fare il Cesena versione più recente; determinato, sul pezzo, fisicamente e agonisticamente pronto, inoltre, soprattutto con Stiven Shpendi, ha migliorato la mira sotto porta riuscendo a chiudere finalmente le partite. Solo così si potrà sperare di recuperare il -4 dai granata, un distacco che obbliga a non sbagliare. Intanto la Reggiana domani sera riceverà il Gubbio, quinta forza del campionato che in estate confidava di potere fare meglio. Il ko degli emiliani ad Ancona è stato legittimamente considerato un incidente di percorso, e ci sta considerando che al Conero perderanno in molti, che è successo dopo 16 risultati utili di fila e che il portiere di casa Perucchini è stato protagonista. Ma se contro gli eugubini non dovesse arrivare il pieno allora qualcosina in Emilia potrebbe anche iniziare a scricchiolare, qualche interrogativo spuntare. Il Cesena deve essere pronto in ogni caso, per questo oggi la gara con l’Imolese conta mille volte di più della Reggiana.

re.ce.