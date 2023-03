Gymnastic e Renato Serra, domani si parte

di Luca Ravaglia

Si torna a fare sul serio. Domani al Pala de André di Ravenna le due squadre di ginnastica artistica cesenate saranno impegnate nella seconda giornata del campionato italiano di serie A1. Entrambe hanno buone ragioni per essere ottimiste e continuare un percorso di crescita i cui margini sono decisamente importanti.

"Il gruppo maschile del Gymnastic Romagna Team – commenta il presidente Corrado Dones – in occasione della prima prova disputata a Firenze aveva ottenuto un buon quinto posto, che ora abbiamo tutte le carte per migliorare soprattutto grazie al fatto che dopo un lungo infortunio torneremo ad avere a disposizione uno dei nostri talenti di casa Andrea Dotti, che sarà in gara con la voglia e la capacità di essere subito incisivo. Gareggerà alle parallele, agli anelli e al cavallo con maniglie. Abad Nestor, il nostro prestito che è arrivato in queste ore dalla Spagna, sarà in scena alle parallele, agli anelli, al corpo libero e alla sbarra, Lorenzo Tomei salirà agli anelli, alla parallele, al cavallo con maniglie e alla sbarra, mentre Niccolò Vannucchi, che sta vivendo un momento di grande forma, si cimenterà con tutte e sei le specialità".

L’obiettivo è aggiungere valore al punteggio della giornata e benzina in vista del rush finale: nell’ultima gara del campionato in programma ad Ancona a inizio maggio dovrebbe infatti esserci anche l’altro infortunato di lungo corso in casa cesenate, Gabriele Tisselli: "Il vantaggio - Dones è fiducioso – potrebbe essere quello di arrivare alla fase cruciale in crescendo e strappando il pass per le Final Six che si svolgeranno a Napoli il 26 e il 27 maggio. Con la squadra al completo, potremo certamente dire la nostra anche nei palcoscenici più importanti".

I risultati di squadra seguono quelli individuali, frutto di una evidente crescita di tutto il gruppo, che negli ultimi mesi sta facendo incetta di riconoscimenti anche a livello internazionale. Argomentazione che vale anche per il settore femminile, a oggi guidato dalla giovane e talentuosa Chiara Barzasi, reduce da due primi posti conquistatati la scorsa settimana in Lussemburgo con la maglia della nazionale. "Chiara è un’atleta eccellente – rilancia Dones – che speriamo confermi il suo ottimo stato di forma anche nelle prossime ore a Ravenna. Se al suo fianco ci fosse Elisa Agosti, saremmo certamente a giocarci l’accesso alle Final Six anche con la squadra femminile, la ‘Renato Serra’. Purtroppo però Elisa sarà costretta a saltare la stagione intera a causa di un infortunio al tendine d’Achille e la sua assenza è molto pesante: il talento del quale dispone ci avrebbe regalato almeno tre punti in più. Ma niente recriminazioni, abbiamo comunque quello che serve per migliorare il decimo posto della prima prova. Le squadre sono 12, ne retrocedono tre e dunque serve scalare posizioni. Possiamo farlo, grazie a Barzasi, a Antonia Irina Duta e alle giovanissime Vittoria Ferrarini e Rebecca Evangelisti che, classe 2010, sono al primo anno juniores e pure in prima squadra in A1 con un ruolo da protagoniste".