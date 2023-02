Gymnastic Romagna, si parte con un 5° posto

di Luca Ravaglia

Se la buona sorte guarda altrove, a compensare arriva il talento. La squadra cesenate Gymnastic Romagna Team è partita col piede giusto nel nuovo campionato di serie A1 di ginnastica artistica iniziato sabato scorso a Firenze, conquistando un ottimo quinto posto nonostante le pesanti assenze degli infortunati Andrea Dotti e Gabriele Tisselli. A fare la differenza ci ha così pensato Niccolò Vannucchi, autore di una prova da 81 punti, con esibizioni da palcoscenico internazionale, assistito da Abad Nestor, in prestito per questa stagione dalla Spagna e da Samuel Pompinetti, che ha portato punti al volteggio e al cavallo con maniglie. Merita di essere citato anche Lorenzo Tomei, che ha convissuto con una forma non al top, ma che ha comunque offerto il suo contributo.

"Le sensazioni sono state decisamente positive – commenta il presidente Corrado Maria Dones – tanto più perché abbiamo la consapevolezza di poter crescere ancora molto, a partire dal prossimo appuntamento, in programma il 4 marzo a Ravenna, in vista del quale contiamo di recuperare Dotti. Per l’ultima gara invece l’auspicio è di avere tutto l’organico a disposizione: già adesso siamo entrati nelle prime sei e se riusciamo a mantenere la posizione, potremmo giocarci al meglio le nostre carte nella ‘Final Six’ in programma a Napoli a maggio. I risultati non arrivano per caso: sono contento di sottolineare che Vannucchi (campione italiano di volteggio) sabato ha ricevuto anche i complimenti del direttore tecnico della nazionale. Come sta accadendo a Cesena in generale, visto che siamo stati riconosciuti uno dei cinque centri tecnici di addestramento federale nell’ottica della preparazione degli atleti della nazionale".

Partenza in salita invece per la formazione femminile, al debutto in A1, che ha pagato a caro prezzo l’assenza di una delle punte di diamante del gruppo, Elisa Agosti, fuori per tutta la stagione per la rottura del tendine d’Achille. Chiara Barzasi, altra stella del gruppo, ha fatto ampiamente la sua parte, con trave, corpo libero e volteggio eccellenti e un buon esercizio anche alle parallele. Per lei niente riposo: si trova infatti già a Milano con la nazionale senior in preparazione di una competizione interazionale che si svolgerà in Lussemburgo. L’inesperienza e la pressione hanno giocato qualche brutto scherzo di troppo al gruppo di giovanissime che chiudono il cerchio della squadra, imperfezioni che lo staff tecnico conta di risolvere in tempo per il prossimo appuntamento a Ravenna.