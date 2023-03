Ha subito 44 reti, seconda difesa più battuta

Per primo lo ha detto Andrea Ciofi domenica scorsa nel dopo Fiorenzuola-Cesena. Il difensore del Cavalluccio è stato molto chiaro e ha detto che la gara di oggi, quella che oppone i bianconeri all’ Aquila Montevarchi è una di quelle da non sbagliare a tutti i costi. Uno dei maggiori pericoli potrebbe essere quello di sottovalutare la squadra attualmente ultima in classifica che sta cercando con tutte le forze di evitare la caduta in serie D. Da dicembre sulla panchina dei toscani siede Marco Banchini (nella foto) ed esattamente dal momento in cui Roberto Malotti ha deciso di rassegnare le dimissioni mettendo termine a quattro stagioni ricche di soddisfazioni e di eccellenti risultati. Marco Banchini è solito schierare la squadra con la difesa a tre, centrocampo a cinque e con due attaccanti, praticamente in modo identico al Cesena di Toscano quindi sarà un confronto fra formazioni schierate a specchio, o almeno così si può ipotizzare. La differenza, come spesso succede nel calcio ed in generale nello sport, potrebbe farla la qualità dei singoli.

In porta Banchini non potrà utilizzare Andrea Giusti perché squalificato e in mezzo ai pali ci sarà quindi Stefano Mazzini. La difesa sarà guidata da Gennari, uno dei pochi ultratrentenni in una rosa mediamente molto giovane; al suo fianco di solito giocano Tozzuolo e Bertola. A centrocampo sugli esterni spesso vengono impiegati Cerasani e Lischi, mentre al centro per mettere ordine e proteggere la difesa possono essere inseriti Amatucci, Biagi o Marcucci. Il migliore marcatore dei toscani è Guirdani che ha firmato 7 reti, praticamente un terzo di quelle segnate da tutta la rosa, attenzione però anche al possibile impiego di Pietro Rovaglia che in sette presenze ha messo a segno 2 reti.

Il vero talone d’Achille del Montevarchi è la fase difensiva al punto tale che ha finora subito ben 44 reti, una sola in meno della difesa più battuta che è quella dell’Imolese e se vogliamo è ancora più chiaro il dato dei gol segnati e subiti in trasferta: dieci contro ventiquattro.Vittima sacrificale, quindi? Parrebbe, ma è meglio non fidarsi.

Roberto Daltri