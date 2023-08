I campioni e le passioni non vanno in ferie Estate da protagonisti per la Skate School

di Luca Ravaglia

Le passioni non vanno in ferie. Per la Skate School di Cesena, quella che volge al termine è stata un’estate ricchissima di attività svolte insieme ad atlete e atleti arrivati in città da tutta Italia per continuare ad allenarsi e migliore le proprie abilità in vista degli impegni nazionali e interazionali che li attendono nel prossimo futuro. Un biglietto da visita che rende merito alle competenze e alla qualità dell’offerta di una realtà ormai più che rodata e che in queste settimane sta limando i dettagli in vista di un ulteriore punto di svolta del suo percorso di crescita: l’apertura di una nuova struttura da mettere a disposizione degli appassionati di skate.

"Siamo entusiasti – è il commento di Mattia Cecchetti, socio titolare della Skate School insieme ad Alessandro Pistocchi e a Enrico Daltri – perché siamo ormai vicinissimi al taglio del nastro di un edificio che in 1.500 metri quadrati racchiuderà tre piste curate con un design innovativo, spazi polifunzionali e pure un circolo che verrà utilizzato come punto di ristoro e luogo aggregativo. L’area dello skatepark, che si chiamerà ’101SB’, è a Torre del Moro. L’auspicio è quello di accogliere la città a partire da metà di ottobre".

Le presenze si annunciano decisamente numerose, visto che alla scuola sono iscritti circa 600 tesserati che partono dai due anni e arrivano a superare i 50. "Questa disciplina è davvero per tutti, tanto che iniziamo a proporla fin dagli anni dell’asilo nido, in collaborazione con alcune realtà della zona. I risultati sono incredibili: bimbe e bimbi si divertono da matti, mettendosi alla prova, migliorando movimenti e coordinazione e vincendo le loro prime paure. Un percorso propedeutico a tante sfide che incontreranno crescendo. In effetti con questo spirito manteniamo il contatto col mondo della scuola anche in relazione alle superiori: lo scorso anno abbiamo portato a termine un progetto che ha riscosso tantissimo successo tra gli studenti e che contiamo di riproporre".

Dai 4 anni iniziano i corsi per tutti, divisi su tre livelli e che catturano anche l’interesse di tante ragazze. "Sul versante femminile possiamo contare su un ampio numero di atlete molto talentuose che hanno tutte le possibilità per inseguire e raggiungere traguardi di primissimo piano. In ogni caso chiunque viene a trovarci si diverte, compresi gli adulti: tra i nostri tesserati ci sono anche gli ultra cinquantenni. Perché qui la priorità non è il talento sullo skate, quanto piuttosto la voglia di condividere una passione, dentro e fuori dalle piste. Cosa che accade puntualmente".

Lo stesso principio è quello che anima i vari progetti a caratura sociale e inclusiva che sono stati varati nel corso del tempo e che continuano a essere confermati, visti gli ottimi riscontri ottenuti, come per esempio quelli relativi alle lezioni dedicate agli atleti con disabilità.