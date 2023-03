I giovani talenti della bici pronti a tornare in sella

di Ermanno Pasolini

Grande festa all’hotel Aurelia di Milano Marittima per la società ciclistica dilettantistica Sidermec-F.lli Vitali di Sant’Angelo di Gatteo che ha presentato la nuova squadra Juniores per la stagione ciclistica 2023, capitanata dal patron Giuseppe Pino Buda presidente onorario del sodalizio sportivo.

La ventesima stagione ciclistica da quando è stata rifondata la Sidermec-F.lli Vitali si aprirà domanicon la prima uscita in programma a Faenza. Lo staff tecnico è composto dai tre direttori sportivi Mario Bartolini, Fabio Sacchi e Massimo Belletti babbo di Manuel il ciclista professionista. La squadra 2023 è formata da quindici ragazzi nati nel 2005 e 2006. La presentazione è stata fatta da Ivan Cecchini con ospiti Alessandro Spada presidente del comitato ciclistico regionale, Pierangelo Cristini collaboratore tecnico della nazionale italiana, Doriano Buda presidente comitato Forlì-Cesena, Roberto Conti ex professionista. Ha detto il presidente onorario Giuseppe Pino Buda: "Adesso per ciascuno di voi ragazzi è arrivato il momento decisivo: restare dilettante o diventare professionista. Metteteci tutto l’impegno possibile. Poi spero che si riesca a trovare qualche dirigente che possa prendere questi ragazzi dalla categoria Juniores e fare nella Valle del Rubicone, una società coi dilettanti under 23. Tutto questo perchè i ragazzi possano restare sul territorio, a casa loro, continuanfdo gli studi".

Ha aggiunto il presidente Daniele Muccioli: "Il 2022 è stato ricco di soddisfazioni con quattro vittorie su strada, la partecipazione di un nostro atleta alla Parigi-Rubaix Juniores con la Nazionale Italiana, tantissimi risultati di prestigio su pista, un sesto posto ai Mondiali in Israele, un argento agli Europei in Portogallo e numerose medaglie ai Campionati Italiani a Noto in Sicilia con 2 ori, 4 bronzi e 1 argento. A guidare la squadra quest’anno saranno i direttori sportivi Mario Bartolini e Fabio Sacchi. Prima dei risultati in sella è nostro scopo fare crescere i ragazzi attraverso lo sport e questo richiede un grande impegno da parte di tutto lo staff. Impegno che viene ripagato dagli atleti che mettono in campo sani valori e spirito di sacrificio, elemento indispensabile per la preparazione alle sfide che la vita riserverà loro in futuro".

I quindici atleti della Sidermec F.lli Vitali di Sant’Angelo di Gatteo: Filippo Agostini di Cesenatico, Giacomo Casadio di Ravenna, Edoardo Celli di San Mauro Pascoli, Davide Eusepi di Cartoceto di Pesaro-Urbino, Luca Fraticelli di Fano, Filippo Gabrielli di Bellaria, Mattia Lodovichetti di Savignano sul Rubicone, Francesco Onofri di Gatteo, Luca Patuelli di Ravenna, Nicola Maglione di Fano, Eugen Malshi di Fano, Simone Meldi di Ravenna, Diego Pierini di Fano, Adrian Pignato di Ravenna e Matteo Valentini di Riccione.