I grandi colpi di mercato Cesena, storie di campioni

Il colpo nel mercato estivo, ossia l’arrivo di un giocatore da differenza è quello che stimola da sempre la fantasia dei tifosi; però in questa squadra con una base delineata e collaudata non serve tanto un’individualità di spessore ma alcuni inserimenti mirati che migliorino la qualità tecnica e la personalità del gruppo. Il quid in più, il vero colpo sarebbe invece fondamentale in società per portare chiarezza, eliminare contraddizioni e vuoti che durano da troppo tempo e rischiano d’essere deleteri.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, di colpi che hanno contribuito a fare decollare la storia bianconera, la lista è ricca e comprende firme di primissimo piano come Walter Schachner che nell’estate 1981 Renato Lucchi prelevò dall’Austria Vienna per 700milioni di lire, come Pierluigi Cera (nell’estate del 1973) probabilmente il miglior giocatore della storia cesenate giunto in Romagna poco dopo l’impresa tricolore di Cagliari, poi Frustalupi accantonato dalla Lazio, Fabio Aselli che come rinforzo novembrino risultò decisivo nella promozione in A di San Benedetto, Dario Hubner prelevato in C dal Fano nell’estate ‘92 ma già bloccato mesi prima, e la classe cristallina del cileno Jimenez che trascinò alla salvezza in A nella stagione 2010-11.

Vietato dimenticare gli ingaggi di Marco Parolo, Ezequiel Schelotto e del giapponese Nagatomo determinanti anche a livello economico. Questi sono solo alcuni dei colpi storici del Cesena.

Per restare invece al Cesena del dopo fallimento, alla ripartenza vincente in D la nuova società fu abile a individuare specialisti della categoria o talenti poi decollati come il bomber Gianni Ricciardo, Emanuele Valeri, Danilo Alessandro, Andrea Ciofi, sottolineando il ritorno importantissimo del portiere Agliardi a testimonianza di come senza affidabilità tra i pali non ci sia speranza. Nel torneo successivo in C, dimezzato dal Covid, fu salvezza senza squilli di mercato. Nel sogno di stagione infranto dal Matelica (2020-21) Mattia Bortolussi, il lancio di Michele Collocolo (appena passato alla Cremonese dall’Ascoli) e l’esperto Davide Di Gennaro rappresentarono le mosse big.

Un anno fa, nel campionato da terzo posto culminato nella delusione con il Monopoli il vip fu Pierini migrato poi a Venezia. L’estate scorsa invece, in una campagna molto dispendiosa, le firme più rilevanti sono risultate quelle del bomber Corazza e di Prestia, anche se il vero big è spuntato in casa, Stiven Shpendi ma le stelle provenienti dal vivaio sono sempre state una tradizione d’oro per il Cesena.