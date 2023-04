I kart battono il temporale Successo a San Carlo

di Paolo Morelli

Il fragore dei motori a due tempi dei kart ha scacciato il temporale che all’ora di pranzo di martedì 25 aprile stava per scatenarsi su San Carlo di Cesena, ma che in breve tempo si è risolto con qualche lampo, tuono e un po’ di pioggia che ha messo in difficoltà i piloti delle prime due batterie. Poi è arrivato il bel tempo che ha favorito l’affluenza del pubblico. Così è stato un successo anche l’edizione 2023 della prima tappa del Trofeo Nazionale Circuiti Cittadini organizzato dalla Pro Loco di San Carlo con la collaborazione di Pks Italia Motorsport per l’organizzazione e Automobile Club d’Italia, con il supporto del Moto Club Paolo Tordi di Cesena, Romagna Iniziative e la Polizia locale di Cesena per le iniziative di educazione alla guida che si sono svolte domenica scorsa.

Ieri i volontari della Pro Loco hanno liberato il Parco del Libro degli stand e delle altre strutture che erano state allestite, e hanno sgombrato le strade dalle 20.000 balle di paglia ricoperte di sacchetti bianchi e rossi che erano state messe lungo gli 800 metri del tracciato per delimitare il percorso, con due varianti per limitare la velocità dei piccoli bolidi, e a protezione degli ostacoli. Nei prossimi giorni verranno fatti i conti delle entrate (alle quali hanno contribuito numerosi piccoli sponsor locali) e delle uscite, determinando la quota che sarà assegnata all’Associazione GRD (Genitori ragazzi down) di Cesena.

Gran successo anche dello stand gastronomico della Pro Loco, contornato da quelli della birra e dei dolciumi per la gioia dei bambini.

I risultati: nella classe 60 mini ha vinto Alessandro Marinelli davanti ad Alberto Crepaldi; nella 125 KZ2 al primo posto troviamo Iacopo Ficini davanti a Maurizio La Corte e Salvatore Romano; nella 125 KZN primo Stefano Goldoni, secondo Franco Laghi e terzo Odillo Visentini; nella categoria 125 KRO ha vinto Alessio Andreini davanti a Denis Mea e a Emanuele Buzzatta; nella categoria 125 KZN vittoria per Stefano Fumanti davanti a Enrico Ottaviani e Francesco Basili; nella 125 KZN ha vinto Gianpiero Galli, secondo Ernesto Galli e terzo Renato Bianchini.

Nella categoria 100 Legend primo Claudio Pagliarani, secondo Davide Cattelani, terzo Giuseppe Sicuranza; infine nella nella 125 territoriale la famiglia Zani ha fatto man bassa di trofei grazie al primo posto del giovane Gianni che ha battuto Kevin Collini, il quale a sua volta ha regolato 11 centesimi di secondo di vantaggio papà Maurizio che a 68 anni continua a scendere in pista perché non vuole saperne di dedicarsi solo al museo del kart che ha allestito in casa, con alcuni degli esemplari più rappresentativi esposti nell’anfiteatro della Piazza del Libro insieme alle moto da gran premio storiche del Moto Club Paolo Tordi.