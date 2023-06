I lombardi sono una cooperativa del gol

Non era il Lecco l’avversario più pronosticato per incontrare il Cesena nella semifinale playoff ma la squadra allenata da Luciano Foschi grazie determinazione e alla voglia, parole dello stesso Foschi, fin qui ha superato tutti gli ostacoli. Arrivato a pari punti col Pordenone nel girone A, si è piazzato terzo per via degli scontri diretti a sfavore. Si troveranno di fronte due allenatori molto esperti che dal punto di vista tattico hanno visioni simili: anche Foschi come Toscano predilige la difesa a tre e centrocampo a quattro ma a differenza del suo collega Foschi non schiera di solito un rifinitore ma piuttosto due esterni offensivi ai fianchi del centravanti. Non dispone di un vero e proprio bomber il Lecco che durante il campionato ha segnato con quindici diversi calciatori, i migliori marcatori sono stati Pinzauti con sette reti, Buso e Ilari (nella foto) entrambi arrivati a quota sei.

Da quando è entrato nei playoff il Lecco ha segnato sei reti con sei diversi marcatori, chiaro che il Cesena dovrà fare molta attenzione e aggiustare la mira davanti alla porta avversaria. Alla fine della scorsa stagione hanno lasciato il bianconero Carlo Ilari e Francesco Ardizzone dopo una sola stagione per il primo e tre invece per Ardizzone , adesso il Cesena li ritrova da avversari e entrambi sembrano in un momento di forma ottimale, Ardizzone poi è stato determinante nel ritorno col Pordenone.

Servirà fra le tante cose anche attenzione, la gestione delle ammonizioni diventa fondamentale visto che il Cesena ha già cinque calciatori a rischio squalifica, nel Lecco sono entrati in diffida Ardizzone, Bunino e Ilari per il giallo comminatogli nel ritorno col Pordenone. Va ricordato che nelle semifinali in caso di una vittoria a testa per le due squadre conterà la differenza reti nei due confronti, in caso di ulteriore pareggio ci saranno tempi supplementari e rigori. L’ altra semifinale vedrà in campo Foggia e Pescara, gare di ritorno giovedi prossimo sempre alle 20,30. La finale è fissata per il 13 e il 18 giugno.

Roberto Daltri