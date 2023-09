I marchigiani in cerca di punti si affidano agli ex

Sarà la volta buona per il Cesena che non è mai uscito dallo stadio ’Recchioni’ di Fermo coi tre punti in tasca?

Intanto va detto che dopo aver incontrato e travolto l’Ancona, i bianconeri incontrano di nuovo una marchigiana che dovrebbe però tenere in campo un atteggiamento ben diverso.

Infatti se l’Ancona aveva iniziato la sua gara cercando il palleggio e provando, senza però mai riuscirci, ad arrivare nell’area del Cesena, la Fermana di Andrea Bruniera potrebbe impostare la sua strategia sul contieni e riparti in velocità.

Dopo aver costretto al pareggio il Gubbio, la Fermana martedì scorso è stata sconfitta sul suo campo dalla Recanatese, si trova già in zona playout e anche se il campionato è appena iniziato il bisogno di punti è una realtà.

Questa è la prima stagione per Andrea Bruniera sulla panchina della Fermana, bisogna ricordare che in estate dopo una stagione di ottimo livello il rapporto fra la società e l’allenatore, Stefano Prottie il direttore sportivo Massimo Andreattini si è deteriorato e i due sono stati esonerati. Bruniera fin qui si è affidato alla difesa a tre con quattro uomini a centrocampo e un rifinitore dietro le punte; in pratica come si schiera di solito il Cesena di Toscano. Fino qui il primo problema della Fermana è stato quello di arrivare al gol, infatti ne ha segnato uno solo, quello firmato da Montini nella gara vinta col Pontedera.

Per alzare il livello di pericolosità è appena arrivato a Fermo un attaccante di lungo corso come Daniele Paponi (foto), ex tra le altre anche del Cesena col quale nella stagione 2008 mise a segno due reti in ventidue presenze. Sono tanti gli ex che il Cesena questa sera si troverà di fronte: in campo ci sarà Marco Calderoni mentre al di fuori del rettangolo di gioco ci saranno Andrea Galassi attuale diesse della Fermana ed ex responsabile settore giovanile del Cesena , Federico Agliardi portiere bianconero anche nel campionato di serie D ,in questo momento preparatore dei portieri della Fermana.

Roberto Daltri