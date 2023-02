I ragazzi più bravi dei ’grandi’ Tre vittorie contro la Reggiana

Va in archivio con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte il week end delle giovanili bianconere. Un bilancio a tinte chiaroscure come spesso sta capitando in questa stagione sportiva contrassegnata dalle (prevedibili) difficoltà che sta incontrando la squadra della Primavera 1 che invece un anno fa se non vinceva ogni gara poco ci mancava. Difficoltà previste per i ragazzi di Ceccarelli che lottano, s’impegnano, giocano spesso alla pari contro formazioni più blasonate ed attrezzate, ma non riescono a concretizzare le occasioni che costruiscono e vengono quasi sempre puniti al primo errore difensivo.

Dopo l’ennesima battuta d’arresto della Primavera 1 in casa contro il Milan che conferma purtroppo l’ultimo posto solitario in classifica dei ragazzi di mister Ceccarelli, sono scese in campo le altre rappresentative del Cavalluccio ad eccezione della squadra Under 14 che ospiterà la Spal giovedì alle 15.45. Le altre invece hanno giocato tutte. La formazione Under 18 ha pareggiato 1-1 nella trasferta in terra toscana ad Empoli. Al vantaggio cesenate siglato all’8’ da Amadori, ha risposto Cecchi che al 2’ della ripresa su rigore ha firmato il pareggio per i padroni di casa. Nel prossimo turno in programma domenica 5 marzo, la squadra di mister Campedelli ospiterà la capolista Roma in un impegno quasi proibitivo vista la forza dei giallorossi.

Invece nel triplice atteso confronto con la Reggiana (antipasto della sfida di ieri sera a livello di prima squadra), il Cesena ha portato a casa altrettanti successi: l’Under 17 di mister Masolini ha vinto per 2-0 grazie ai timbri di Tamburini al 13’ e di Maroncelli due minuti più tardi nel corso del primo tempo e, complice il pareggio dell’Ancona a Rimini, si riprende la testa della classifica con 29 punti contro i 28 dei marchigiani. Nel prossimo turno di domenica 12 marzo giocherà in casa contro la Fermana.

Affermazione anche per la squadra Under 16 che ha vinto in trasferta per 2-1 con i gol di Migarini al 7’ del primo tempo e il raddoppio di Lantignotti al 48’, mentre vana è stata la rete realizzata da Bartoli all’88’ che ha solo dimezzato lo svantaggio. Con questo successo i bianconeri volano in classifica a 31 punti, 11 in più rispetto all’Ancona che è seconda. E nel prossimo turno, domenica 5 marzo, derby romagnolo sul campo visto che i ragazzi di Tamburini ospiteranno il RImini.

La squadra Under 15 di mister Magi invece travolge i pari età granata per 4-0 con due gol di Moretti rispettivamente al 5’ del primo tempo e al 56’ e poi uno a testa di Ricci (al 28’ del primo tempo) e di Scapoli all’82’. Anche qui nel prossimo turno di domenica 12 marzo la sfida sarà casalinga contro la Fermana.

La seconda sconfitta del fine settimana in casa cesenate, dopo quella della Primavera 1, è arrivata dalla rappresentativa Under 13 che è stata battuta dal Sassuolo per 4-2. Sabato prossimo i ragazzi di mister Serafini ospiteranno il Bologna B nel sentito derby emiliano-romagnolo.