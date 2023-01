I sindaci dell’Appennino salgono già sui pedali

di Gilberto Mosconi

Ancora echi sul Tour de France di ciclismo 2024, che per la prima volta, nella sua ormai lunga storia, vedrà lo starter dare il via dalla città di Firenze, per tagliare poi il traguardo a Rimini.

E toccherà per vari chilometri della sua prima tappa anche l’Appennino forlivese-cesenate e in particolare la Valle del Savio, fra cui i territori di Bagno di Romagna, Sàrsina, Mercato Saraceno.

In tre post sui rispettivi siti web istituzionali il sindaco di Bagno Marco Baccini, quello di Sarsina Enrico Cangini e la prima cittadina di Mercato Saraceno Monica Rossi, esprimono ovviamente la loro grande soddisfazione per questo evento storico, che come detto, vedrà scorrere la tappa d’esordio del Tour 2024 anche lungo le strade dell’Appennino tosco-romagnolo.

Cominciando da Bagno, il sindaco Baccini, cosi scrive ai cittadini: "Possiamo darvi l’ufficialità del passaggio, il 29 giugno 2024, della 1° tappa del Tour de France per il territorio del nostro Comune. Le località di Sant’Uberto, il Carnaio, San Piero in Bagno, e poi verso Sarsina, saranno i tratti che interesseranno direttamente il nostro Comune, in un percorso che transiterà sul tracciato del "Gran Tour della Valle del Savio", che ha già ottenuto il primo premio a livello nazionale dell’Oscar del cicloturismo".

Sottolinea poi Baccini: "Quello che è più importante è la grande vetrina e la promozione a livello mondiale, che questo evento permetterà di dare al nostro territorio e l’indotto che ne consegue. Nulla viene a caso, ma anche questo risultato è frutto di un intenso e lungo lavoro di concertazione, collaborazione prontezza, che ha portato un’altra buona occasione per il nostro territorio, in modo anche disinteressato, considerando che avverrà dopo la fine del mio mandato da Sindaco".

Il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, dice: "Una prima tappa incredibile, nel ricordo di Gino Bartali, una tappa che andrà da Firenze sino a Rimini e attraverserà anche la nostra Valle: San Piero, Sarsina e Mercato Saraceno, per poi continuare con la durissima salita del Barbotto. Un’occasione di grande sport, che confidiamo farà innamorare il mondo della bellezza della nostra terra. Anche noi abbiamo partecipato con grande soddisfazione alla conferenza stampa di presentazione ufficiale del Tour 2024 a Bologna. Un grazie sincero e complimenti alla nostra Regione Emilia Romagna, determinante per questo risultato che testimonia una grande collaborazione istituzionale".

La sindaca di Mercato, Monica Rossi, sottolinea: "Una grande emozione rappresentare il mio Comune alla conferenza stampa, a Bologna, di presentazione del Tour de France 2024. Un evento storico dato che è per il primo anno che il Tour inizia dall’Italia. Nel percorso della prima tappa, del 29 giugno 2024, che parte da Firenze, siamo presenti con il nostro famoso Barbotto. Avremo modo, come comunità mercatese, di distinguerci come sempre".