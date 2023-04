I toscani cercano la migliore griglia playoff

Lo sappiamo ormai molto bene che con la formula attuale il campionato di serie C fino all’ultima giornata tiene tutte le squadre sulla corda: tutti sono in corsa per il loro obiettivo. E questo vale anche per la Lucchese che oggi il Cesena si troverà di fronte; i toscani sono in nona posizione con quarantasei punti, solo due in più del Rimini e due in meno del Siena, quindi in lotta per il miglior piazzamento possibile nei playoff .

Tenendo conto poi che nei prossimi due turni la Lucchese dovrà affrontare Entella e Carrarese, iniziare bene questo trittico conta anche sul piano della fiducia. Dopo il pareggio interno con la Fermana della scorsa domenica Maraia (nella foto) ha chiesto alla squadra più concentrazione e soprattutto ha chiesto di non avere pause specie nel finale di gara. Va detto che nel girone di ritorno la Lucchese ha subìto quattro sconfitte, tre interne da parte di Reggiana, Fiorenzuola e Recanatese mentre in trasferta è caduta solamente sul campo del Gubbio. Da inizio campionato la difficoltà più evidente per la squadra toscana è quella di arrivare al gol; trentadue solo quelli messi a segno in tutto il campionato e nel girone di ritorno la tendenza non è certo cambiata visto che fino qui ha segnato nove reti e ne ha subite dodici, sempre appunto nel girone di ritorno.

Attacco quindi non sfavillante ma difesa solida, i gol subiti in tutto il campionato sono ventinove.

Per questa trasferta Ivan Maraia potrebbe optare per un attacco con la boa al centro: uno fra Bianchimano o Romero, due vere torri visto che il primo è alto 196 centimetri, mentre il secondo arriva ai due metri. Una certa attenzione la merita anche Domenico Franco , l’ex che col suo gol fece la differenza all’andata. Nell’ unica stagione giocata a Cesena segnò due reti entrambe decisive ai fini del risultato e per ora in questo campionato si è fermato a una.

Roberto Daltri