I toscani sono più pericolosi in trasferta

Il terzo miglior attacco del girone B, quello del Cesena, contro la terza miglior difesa quella del Siena che con venti reti incassate a pari merito con la Lucchese vanta appunto un reparto difensivo di sicuro affidamento.

Ma Siena contro Cesena ovviamente è tanto altro; un confronto fra due attaccanti di lusso per la categoria come Simone Corazza e Alberto Paloschi che a trentatré anni appena compiuti sembra aver trovato una seconda giovinezza e le dieci reti segnate ne sono una dimostrazione.

Certo per Guido Pagliuca (foto), vulcanico e sanguigno tecnico dei toscani non sono pochi i problemi da risolvere visti i tanti infortuni che oltretutto si sono accaniti sui centrocampisti; sono infatti fuori uso Collodel, Buglio e Picchi oltre allo squalificato Castorani, a queste vanno aggiunte le assenze dei difensori Mora e Favalli oltre a quella dell’attaccante De Paoli.

Praticamente almeno in mezzo al campo Pagliuca ha scelte obbligate,proprio ieri per far fronte alla emergenza è stato messo sotto contratto Enrico Bearzotti, centrocampista esterno che ha giocato la prima parte di stagione con la maglia del Trento. Il Cesena deve comunque stare molto attento perché il Siena raccoglie più punti in trasferta che non al ’Franchi’: venti contro diciannove e segna ovviamente più nelle gare esterne che non in quelle interne visti i quindici gol segnati sui campi avversari e gli undici messi a segno sul suo terreno.

Va detto anche che i toscani nelle partire disputate in trasferta hanno subito tredici reti. Come detto mai perdere di vista Paloschi visto il suo attuale ottimo stato di forma, ma possono fare male anche i due esterni che dovrebbero giocare ai suoi fianchi; Disanto molto rapido negli spazi stretti e autore finora di cinque reti e Frediani che ha firmato sin qui due gol. Da non sottovalutare neppure le qualità di un portiere esperto come Ivan Lanni e di un difensore dello spessore di Crescenzi, vero leader del reparto.

Roberto Daltri