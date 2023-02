E’ iniziata ieri pomeriggio al centro Rognoni la preparazione in vista della gara contro l’Imolese. Dopo un’attivazione muscolare eseguita insieme al preparatore atletico Andrea Nocera, il tecnico Domenico Toscano ha proposto alcune esercitazioni sullo sviluppo dell’azione finalizzate alla conclusione in porta per poi proseguire con altre sul possesso palla. E’ stata una partitella a mandare in archivio la prima seduta della settimana che ha visto allenarsi regolarmente in gruppo Adamo, uscito anzitempo contro il Siena a causa di un fastidio muscolare. Questa mattina è in programma un altro allenamento sempre a Villa Silvia.

Francesco De Rose e Mattia Mustacchio, intanto, salteranno per squalifica Imolese-Cesena. I due sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo per “recidività in ammonizione” a seguito dei cartellini gialli (rispettivamente il decimo e il quinto stagionale) rimediati sabato nella gara casalinga contro il Siena.