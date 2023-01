Il 2023 inizia in salita sul Barbotto Niente cronometro, solo passione

Hanno iniziato l’anno col botto scalando in bicicletta il Barbotto.

Mentre la maggior parte della gente dormiva dopo la notte di San Silvestro fra cenoni, balli, botti e auguri per il 2023, oltre cento amanti della bicicletta, con l’organizzazione del ’Team Case Castagnoli’, si sono ritrovati alle 9.30 del primo gennaio presso il bar Esquisito per partecipare a una ’passeggiata’, sui pedali.

Hanno infoltito il gruppo numerosi gruppi di varie società del territorio di Cesena, come il Team Case Castagnoli, la San Marco di Cesena, l’Asd Martorano 95, La Torre Badmania.

L’età dei ciclisti impazienti di iniziare il 2023 smaltendo calorie e allo stesso tempo divertendosi in compagnia è stata fra i 40 e i 70 anni, un giusto mix di gente che ha condiviso la voglia di stare insieme, logicamente con la stessa passione per la bici.

Dicono gli organizzatori: "Questa iniziativa è nata circa 10 anni fa sempre da noi del Team Case Castagnoli, con 5 6 tesserati dalla nostra squadra, sempre il primo dell’anno, facendo il passo del Barbotto, una delle salite più conosciute in Romagna. Manuel Domeniconi con i coniugi Rita Congiu e Sauro Bagaglia e Alessandro Galassi hanno sempre cercato di portare avanti questa manifestazione cercando di coinvolgere tutti i ciclisti appassionati, ma soprattutto con l’intento di inculcare in testa che deve essere una giornata di festa per tutti. Quest’anno ci siamo riusciti coinvolgendo oltre 100 ciclisti".

